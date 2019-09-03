Сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы: дали старт изменениям в Конституции
Новоизбранная Верховная Рада IX созыва во время второго заседания 3 сентября отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. За это проголосовали 258 парламентариев.
Этот законопроект внес на рассмотрение Верховной Рады Президент Владимир Зеленский в первый день ее работы – 29 августа. Он предусматривает изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины.
Важно: Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Против законопроекта голосовали 27 нардепов, еще 50 – воздержались.
Как голосовали фракции:
"Слуга народа" – 237.
"Оппозиционная платформа за жизнь" – 0.
"Европейская солидарность" – 0.
"Батькивщина" – 14.
"За будущее" – 1.
"Голос" – 0.
Внефракционные депутаты – 6.
Законопроект предлагает:
- Уменьшить состав народных депутатов Украины с нынешних 450 до 300.
- Ввести языковой ценз. То есть гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
- Закрепить пропорциональную систему выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.
- Убрать из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.
Теперь законопроект отправят на оценку Конституционного суда Украины.
Голосование за сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы / Скриншот
Что такое пропорциональная система с открытыми списками?Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а конкретного кандидата от нее. И это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально в сравнении с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.
Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга за счет голосования за отдельного кандидата в списке партии.
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