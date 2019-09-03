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      Сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы: дали старт изменениям в Конституции

      259 Читати новину українською
      Депутатов станет меньше – Рада за уменьшение числа нардепов
      Рада проголосовала за уменьшение количества депутатов и пропорциональную систему выборов / president.gov.ua

      Новоизбранная Верховная Рада IX созыва во время второго заседания 3 сентября отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. За это проголосовали 258 парламентариев.

      Этот законопроект внес на рассмотрение Верховной Рады Президент Владимир Зеленский в первый день ее работы – 29 августа. Он предусматривает изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины.

      Важно: Рада отменила депутатскую неприкосновенность

      Против законопроекта голосовали 27 нардепов, еще 50 – воздержались.

      Как голосовали фракции:

      "Слуга народа" – 237.
      "Оппозиционная платформа за жизнь" – 0.
      "Европейская солидарность" – 0.
      "Батькивщина" – 14.
      "За будущее" – 1.
      "Голос" – 0.
      Внефракционные депутаты – 6.

      Законопроект предлагает:

      • Уменьшить состав народных депутатов Украины с нынешних 450 до 300.
      • Ввести языковой ценз. То есть гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепить пропорциональную систему выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.
      • Убрать из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.

      Теперь законопроект отправят на оценку Конституционного суда Украины.


      Голосование за сокращение количества нардепов и пропорциональные выборы / Скриншот

      Что такое пропорциональная система с открытыми списками?Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а конкретного кандидата от нее. И это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально в сравнении с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.

      Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга за счет голосования за отдельного кандидата в списке партии.

      blog_ava
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      3 сентября
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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Конституция Верховная Рада Законодательство языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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