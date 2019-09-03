Скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори: Рада дала старт змінам до Конституції
Новобрана Верховна Рада IX скликання під час другого засідання 3 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. За це проголосували 258 парламентарі.
Цей законопроєкт вніс на розгляд Верховної Ради Президент Володимир Зеленський у перший день її роботи – 29 серпня. Він передбачає зміни до статей 76 та 77 Конституції України.
Важливо: Рада скасувала депутатську недоторканність
Проти законопроекту голосували 27 нардепів, ще 50 – утримались.
Як голосували фракції:
"Слуга народу" – 237.
"Опозиційна платформа за життя" – 0.
"Європейська солідарність" – 0.
"Батьківщина" – 14.
"За майбутнє" – 1.
"Голос" – 0.
Позафракційні депутати – 6.
Законопроєкт пропонує:
- Зменшити склад народних депутатів України із нинішніх 450 до 300.
- Запровадити мовний ценз. Тобто громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
- Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.
- Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.
Тепер законопроєкт відправлять на оцінку Конституційного суду України.
Голосування за скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори/ Скріншот
Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.
Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.