19:48
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори: Рада дала старт змінам до Конституції

      1666 Читать новость на русском
      Депутатів стане менше – Рада за зменшення числа нардепів
      Рада проголосувала за зменшення кількості депутатів та пропорційну систему виборів / president.gov.ua

      Новобрана Верховна Рада IX скликання під час другого засідання 3 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. За це проголосували 258 парламентарі.

      Цей законопроєкт вніс на розгляд Верховної Ради Президент Володимир Зеленський у перший день її роботи – 29 серпня. Він передбачає зміни до статей 76 та 77 Конституції України.

      Важливо: Рада скасувала депутатську недоторканність

      Проти законопроекту голосували 27 нардепів, ще 50 – утримались. 

      Як голосували фракції:

      "Слуга народу" – 237.
      "Опозиційна платформа за життя" – 0.
      "Європейська солідарність" – 0.
      "Батьківщина" – 14.
      "За майбутнє" – 1.
      "Голос" – 0.
      Позафракційні депутати – 6.

      Законопроєкт пропонує:

      • Зменшити склад народних депутатів України із нинішніх 450 до 300.
      • Запровадити мовний ценз. Тобто громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.
      • Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.

      Тепер законопроєкт відправлять на оцінку Конституційного суду України.


      Голосування за скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори/ Скріншот

      Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.

      Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.

      blog_ava
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні
      15885
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Конституція Законодавство Володимир Зеленський мовне питання
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      сьогодні , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 493
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:54 Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      15884
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      сьогодні , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 414
      Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      сьогодні , 18:27 Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      439
      Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      сьогодні , 18:14 Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      654
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук