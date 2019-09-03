Скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори: Рада дала старт змінам до Конституції

Новобрана Верховна Рада IX скликання під час другого засідання 3 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. За це проголосували 258 парламентарі.

Цей законопроєкт вніс на розгляд Верховної Ради Президент Володимир Зеленський у перший день її роботи – 29 серпня. Він передбачає зміни до статей 76 та 77 Конституції України.

Важливо: Рада скасувала депутатську недоторканність

Проти законопроекту голосували 27 нардепів, ще 50 – утримались.

Як голосували фракції:

"Слуга народу" – 237.

"Опозиційна платформа за життя" – 0.

"Європейська солідарність" – 0.

"Батьківщина" – 14.

"За майбутнє" – 1.

"Голос" – 0.

Позафракційні депутати – 6.

Законопроєкт пропонує:

Зменшити склад народних депутатів України із нинішніх 450 до 300.

Запровадити мовний ценз. Тобто громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.

Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.

Тепер законопроєкт відправлять на оцінку Конституційного суду України.



Голосування за скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори/ Скріншот

Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.



Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.