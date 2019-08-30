Депутатська недоторканність: у перший день роботи нова Рада підтримала зняття імунітету

У перший же день своєї роботи Верховна Рада України IX скликання ухвалила у першому читанні зняття депутатської недоторканності. За позбавлення імунітету проголосували 363 депутати.

Скасування депутатської недоторканності підтримали майже усі депутатські фракції, група "За майбутнє" та усі позафракційні депутати. Не голосували лише представники "Опозиційної платформи – За життя".

До слова: Депутати скасували постанову минулої Ради, яка гальмувала зняття недоторканності

Я дуже дякую усім, хто взяв участь і пдітримав цю постанову,

– сказав спікер Ради Дмитро Разумков.

Як депутати підтримували скасування недоторканності: дивіться відео



Як за зняття недоторканності голосували депутати / скріншот з ТК "Рада"

Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.



Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.