Зняття недоторканності: що це означає

Депутати Верховної Ради 9-го скликання склали присягу і майже одразу наблизились до скасування їх депутатської недоторканності. Що це означає та для чого потрібно – розбирались журналісти 24 каналу.

Нова Верховна Рада попередньо схвалила проект закону про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким пропонується позбавити народних депутатів недоторканності. Вже скоро його обіцяють прийняти остаточно.

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Представники партії "Слуга народу" ще до того, як стали депутатами, хотіли на першій сесії новообраного парламенту розглядати законопроект, який стосується скасування депутатської недоторканності. Цей документ Верховна Рада ще 8-го скликання направила до Конституційного Суду та отримала від нього відповідний позитивний висновок.

Відтак новообрані "слуги народи" отримали готовий до розгляду документ. Зрештою, у ніч на 30 серпня за проект закону у першому читанні проголосували 363 народних депутатів, 1 – утримався, проти – 0.

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Що таке депутатська недоторканність?

Це гарантія того депутата, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. У теорії передбачалось, що недоторканність має сприяти ефективній роботі депутатів та гарантувати, що ніщо і ніхто не заважатиме їм реалізовувати свої права та обов’язки. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

Як тоді карали депутатів, які порушили закон?

Була спеціальна процедура позбавлення недоторканності.

Для того, аби притягти народного обранця до кримінальної відповідальності, або затримати, або обрати щодо нього запобіжний захід, генпрокурор України подавав до Верховної Ради відповідне подання. При чому, на кожен вид запобіжного заходу до парламенту подавалося окреме подання. Спікер парламенту пропонував народному депутату, яким зацікавився генпрокурор, надати письмове пояснення у регламентний комітет. Комітет мусив його розглянути і передати парламенту свої висновки. Вже після того, як комітет подасть свої висновки, парламент протягом 7 днів мав розглянути подання на пленарному засіданні. Але не завжди нардепи "здавали" одного з своїх.

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Кого з депутатів позбавили недоторканності?

За всю історію парламенту – значно менше, ніж можна було би. За час незалежності недоторканність забрали у 21 депутата. Першим був депутат Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки Степан Хмара. Його звинуватили у побитті полковника КДБ.

Далі недоторканність забирали за більш серйозні злочини. Наприклад, за знищений потенціал оборонного підприємства, незаконне збагачення на десятки і десятки мільйонів або підготовку масових вбивств.

Якщо говорити про Верховну Раду 8-го скликання, то там "доторканних" депутатів було чимало. У 2015 – 2016 роках недоторканність втратили Олег Царьов, Сергій Клюєв, Сергій Мельничук, Ігор Мосійчук, Олександр Онищенко та Вадим Новінський. У 2017 – Андрій Артеменко, Євген Дейдей, Олесь Довгий, Андрій Лозовий, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Михайло Добкін, Євген Бакулін та Надія Савченко. Остання – єдина, хто дійсно відсидів у СІЗО.

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Що змінили депутати?

Суть явища. Зі ст.80 Конституції прибрали положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також про те, що їм гарантується депутатська недоторканність.

Конституційний суд України в червні 2018 року визнав цей законопроект конституційним. Але зауважив, що при прийнятті закону необхідно враховувати здатність політичної і правової системи не заважати депутатам працювати та вберегти їх від політичного тиску в умовах повної відсутності інституту депутатської недоторканності.

У разі затвердження в цілому цих змін, з 1 січня 2020 року всі депутати стануть офіційно "доторканними", але можливості для політичних переслідувань через парламентську діяльність будуть зведені до мінімуму. Прийнятий документ передбачає, що депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – без пробем. Тепер народні депутати не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.