Це парламент, а не "маліна", – Зеленський звернувся до депутатів щодо зняття недоторканності

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради проголосувати за зняття депутатської недоторканності. За його словами, це обіцяли людям вже давно. Крім того, 90% українського населення підтримує, аби депутатів можна було притягати до кримінальної відповідальності.

Як зауважив гарант із трибуни парламенту, українські депутати зробили справді унікальне відкриття – винайшли вічний двигун політичного життя.

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"Працює дуже просто. Спочатку депутати обіцяють зняти недоторканність, потім провалюють голосування, потім народ забуває. А на наступних виборах кандидатам знову є, що обіцяти. Це працює майже упродовж останніх 20 років. Але цьому гаджету час відправитися на звалище історії" – констатував Зеленський.

Він переконує, що напередодні дехто протягом дня і ночі дехто намагався зірвати голосування щодо зняття депутатської недоторканності. За його словами, українці здогадаються, хто є цими людьми, коли побачать поіменний список голосування, адже біля їхніх прізвищ буде написано "проти".

Також президент розвіяв міфи та усі політичні маніпуляції щодо цього питання. Отже, у депутатів зберігається імунітет і вони не нестимуть відповідальність за політичне рішення, голосування чи будь-які політичні та публічні виступи. Натомість мовиться лише про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності.

Вибачте, якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-які інші кримінальний злочин, він має нести відповідальність. Це законодавчий орган державної влади, це парламент, а не "маліна", де можна 5 років ховатися під куполом,

– підкреслив Зеленський.

Також політик оприлюднив перелік країн, в яких парламенти не мають імунітету від кримінальних злочинів. Це, зокрема, Австралія, Велика Британія, Іспанія, Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Австрія.

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На завершення Зеленський заявив, що виріть у депутатів нинішньої Ради та сподівається, що вони все ж проголосують за зняття депутатської недоторканості.

Як розгорталися останні події навколо скасування депутатської недоторканності

29 серпня вже на першому засіданні у IX скликанні Верховна Рада попередньо схвалила проект закону про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. Документ підтримали майже усі депутатські фракції, група "За майбутнє" та усі позафракційні депутати. Не голосувала лише фракція "Опозиційна платформа – За життя".

За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, на засіданні 3 вересня парламент остаточно мав би ухвалити зняття депутатської недоторканності. Для цього президентській політсилі бракує 45 голосів. Арахамія сподівається їх добрати з інших фракцій.

Також упевненість, що нардепи ухвалять цей закон, висловив і спікер Ради Дмитро Разумков. Водночас він повідомив, що 3 вересня парламент має розглянути ще 7 законопроєктів.

Що відомо про депутатську недоторканність? Це юридична гарантія, яка захищає окремих осіб, зокрема депутатів, від психологічний або фізичного впливу. В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.