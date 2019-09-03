Это парламент, а не "малина" – Зеленский обратился к депутатам о снятии неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности. По его словам, это обещали людям уже давно. Кроме того, 90% украинского населения поддерживает, чтобы депутатов можно было привлекать к уголовной ответственности.

Как отметил гарант с трибуны парламента, украинские депутаты совершили поистине уникальное открытие – изобрели вечный двигатель политической жизни.

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"Работает очень просто. Сначала депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам снова есть, что обещать. Это работает почти на протяжении последних 20 лет. Но этому гаджету пора отправиться на свалку истории" – констатировал Зеленский.

Он убеждает, что накануне в течение дня и ночи некоторые пытались сорвать голосование по снятию депутатской неприкосновенности. По его словам, украинцы догадаются, кто является этими людьми, когда увидят поименный список голосования, ведь возле их фамилий будет написано "против".

Также президент развеял мифы и все политические манипуляции по этому вопросу. Следовательно, у депутатов сохраняется индемнитет и они не будут нести ответственность за политическое решение, голосование или любые политические и публичные выступления. Зато говорится только о разрешении на привлечение к уголовной ответственности.

Извините, если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любые другие уголовные преступления, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти это парламент, а не "малина", где можно 5 лет скрываться под куполом,

– подчеркнул Зеленский.

Также политик обнародовал перечень стран, в которых парламенты не имеют иммунитета от уголовных преступлений. Это, в частности, Австралия, Великобритания, Испания, Соединенные Штаты, Канада, Германия, Австрия.

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В завершение Зеленский заявил, что верит в депутатов нынешней Рады и надеется, что они все же проголосуют за снятие депутатской неприкосновенности.

Как разворачивались последние события вокруг отмены депутатской неприкосновенности

29 августа уже на первом заседании в IX созыве Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. Документ поддержали почти все депутатские фракции, группа "За будущее" и все внефракционные депутаты. Не голосовала лишь фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, на заседании 3 сентября парламент окончательно должен был бы принять снятие депутатской неприкосновенности. Для этого президентской политсиле не хватает 45 голосов. Арахамия надеется их добрать из других фракций.

Также уверенность, что нардепы примут этот закон, высказал и спикер Совета Дмитрий Разумков. В то же время он сообщил, что 3 сентября парламент должен рассмотреть еще 7 законопроэктов.

Что известно о депутатской неприкосновенности?

Это юридическая гарантия, которая защищает отдельных лиц, в частности депутатов, от психологического или физического воздействия. В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.