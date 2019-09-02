Разумков верит, что Рада уже завтра отменит депутатскую неприкосновенность

Спикер парламента выразил уверенность: за эту инициативу проголосуют все те народные избранники, которые поддержали ее в первом чтении. Кроме того, в повестке дня заседания Рады 3 сентября будут еще 7 законопроектов.

Они будут касаться изменений в Конституцию Украины. Об этом председатель Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков рассказал на брифинге, передает Укринформ.

Законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию, депутаты после рассмотрения направят в Конституционный суд.

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Если я не ошибаюсь, было 363 народных депутата, которые поддержали законопроект о снятии неприкосновенности, и я уверен, что завтра они так же, а может и больше, поддержат эту инициативу,

– отметил Разумков.

Спикер отдельно указал на то, что принятие соответствующего законопроекта является важным из-за запроса общества.

"Завтра законопроект (о снятии неприкосновенности – 24 канал) будет занесен в зал. Это будет уже следующая сессия, вторая сессия Верховной Рады 9 созыва. Первая сессия была 29 августа. Поэтому я уверен: мы не нарушаем ни одного закона, и тот запрос, который есть, и те ожидания, которые есть у украинского общества о необходимости принятия такого решения, они очевидны", – добавил Разумков.

Кроме того, глава Рады поделился интересной статистикой. По его словам, в парламенте уже зарегистрирован почти 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом Зеленским такими, какие требуют безотлагательного рассмотрения депутатами.

Также он отметил, что зарегистрировано более 120 переходных законопроектов. Спикер не исключает, что среди них будут и такие, которые не получат поддержки в комитетах.

Что известно о снятии Радой депутатской неприкосновенности?

В первый день своей работы парламент 9 созыва принял в первом чтении снятие депутатской неприкосновенности. За лишение иммунитета проголосовали 363 депутата. Тогда решение поддержали почти все депутатские фракции, группа "За будущее" и все внефракционные депутаты. Не голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Согласно действующему законодательству, после принятия в первом чтении этот законопроект должен получить на следующей сессии конституционное большинство в не менее 300 голосов.

Если народные избранники проголосуют за инициативу, то закон о снятии неприкосновенности с депутатов вступит в силу с 1 января 2020 года.

Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняла от немотивированных уголовных преследований.