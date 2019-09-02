Комитет рекомендует Верховной Раде снять неприкосновенность с нардепов

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №7203. Он предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Такое решение комитет принял на заседании в понедельник, 2 сентября. За проголосовали 17, против – двое, еще один – воздержался. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

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Во время заседания комитета возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября, ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения. Однако решение таки приняли.

Депутаты Сергей Власенко ("Батькивщина") и Руслан Князевич ("Европейская солидарность") утверждали, что заседание комитета пока проводить нельзя, ведь такие заседания проходят в рамках сессии парламента, а не между сессиями – парламент может внести изменения после очередной сессии.

Председатель комитета Ирина Венедиктова ("Слуга народа") отметила, что комитет еще встретится по плану в среду, а это заседание внеплановое.

Впоследствии Власенко покинул заседание комитета со словами: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду принимать участие сегодня в заседании комитета".

Споры касательно законопроекта

Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко на согласительном совете отметила, что важно учесть предостережения Конституционного Суда.

Учитывая, что вывод Конституционного Суда, который имеет так же определенные замечания к законопроекту Петра Порошенко, которые мы рассматривали в первом чтении. И так же есть заключение Венецианской комиссии, которое полностью подтверждает эти самые оговорки. Говорилось о том, чтобы не было никакого основания для Конституционного Суда отменить наше с вами первое голосование – важно, чтобы мы учли эти предостережения,

– отметила Геращенко.

В "Слуге народа" не согласны и считают, что КС не дал оговорок по существу.

"Как раз мы исходим из того, что в резулятивной части никакой оговорки нет и наоборот четко указано, что нет оснований для того, чтобы утверждать, что оно противоречит Конституции Украины", – подчеркнул первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Свою позицию высказал и глава фракции "Голос".

У нас есть целая категория граждан, которые де-юре, не являются неприкосновенными, но, де-факто, пользуются неприкосновенностью. Поэтому вопрос не в том, какие изменения мы вносим в Конституцию, а каким образом у нас работает неотвратимость наказания,

– подчеркнул председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Стоит отметить, что в первый же день своей работы Верховная Рада Украины IX созыва приняла в первом чтении снятие депутатской неприкосновенности. За лишение иммунитета проголосовали 363 депутата. Тогда решение поддержали почти все депутатские фракции, группа "За будущее" и все внефракционные депутаты. Не голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Что такое депутатская неприкосновенность?

Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что никто и ничто не будет мешать им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

Видео: спор о снятии неприкосновенности