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      Снятие неприкосновенности: что это значит

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      Депутатская неприкосновенность – что это, что будет после снятия
      Верховная Рада 9-го созыва / 24 Канал

      Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и почти сразу приблизились к отмене их депутатской неприкосновенности. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект. Что это значит и для чего нужно – разбирались журналисты 24 канала.

      Новая Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности. Уже скоро его обещают принять до конца.

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      Представители партии "Слуга народа" еще до того, как стали депутатами, хотели на первой сессии новоизбранного парламента рассматривать законопроект, касающийся отмены депутатской неприкосновенности. Этот документ Верховная Рада еще 8-го созыва направила в Конституционный Суд и получила от него соответствующее положительное заключение.

      Поэтому новоизбранные "слуги народа" получили готовый к рассмотрению документ. В конце концов, в ночь на 30 августа за проект закона в первом чтении проголосовали 363 народных депутата, 1 – воздержался, против – 0.

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      Что такое депутатская неприкосновенность?

      Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. В теории предполагалось, что неприкосновенность должна способствовать эффективной работе депутатов и гарантировать, что ничто и никто не помешает им реализовывать свои права и обязанности. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняли от немотивированных уголовных преследований.

      Как тогда наказывали депутатов, которые нарушили закон?

      Была специальная процедура лишения неприкосновенности.

      Для того, чтобы привлечь народного избранника к уголовной ответственности, или задержать, или выбрать ему меру пресечения, генпрокурор Украины подавал в Верховную Раду соответствующее представление. Причем, на каждый вид меры пресечения в парламент подавалось отдельное представление. Спикер парламента предлагал народному депутату, которым заинтересовался генпрокурор, предоставить письменное объяснение в регламентный комитет. Комитет должен его рассмотреть и передать парламенту свои выводы. Уже после того, как комитет представит свои выводы, парламент в течение 7 дней должен рассмотреть представление на пленарном заседании. Но не всегда нардепы "сдавали" одного из своих.

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      Кого из депутатов лишили неприкосновенности?

      За всю историю парламента – значительно меньше, чем можно было бы. За время независимости неприкосновенность забрали у 21 депутата. Первым был депутат Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики Степан Хмара. Его обвинили в избиении полковника КГБ.

      Далее неприкосновенность забирали за более серьезные преступления. Например, за уничтоженный потенциал оборонного предприятия, незаконное обогащение на десятки и десятки миллионов или подготовку массовых убийств.

      Если говорить о Верховной Раде 8-го созыва, то там "прикосновенных" депутатов было немало. В 2015 – 2016 годах неприкосновенность потеряли Олег Царев, Сергей Клюев, Сергей Мельничук, Игорь Мосийчук, Александр Онищенко и Вадим Новинский. В 2017 – Андрей Артеменко, Евгений Дейдей, Олесь Довгий, Андрей Лозовой, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Михаил Добкин, Евгений Бакулин и Надежда Савченко. Последняя – единственная, кто действительно отсидел в СИЗО.

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      Что изменили депутаты?

      Суть явления. Из ст.80 Конституции убрали положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

      Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным. Но заметил, что при принятии закона необходимо учитывать способность политической и правовой системы не мешать депутатам работать и уберечь их от политического давления в условиях полного отсутствия института депутатской неприкосновенности.

      В случае утверждения в целом этих изменений, с 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными", но возможности для политических преследований за парламентскую деятельность будут сведены к минимуму. Принятый документ предусматривает, что депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – без проблем. Теперь народные депутаты не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ГПУ Законодательство Коррупция Снятие неприкосновенности Статьи Публикации Конституция САП Михаил Добкин Борислав Розенблат
      Источник: 24 канал
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