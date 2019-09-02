Проголосуют ли за снятие депутатской неприкосновенности: каковы последствия этого решения

О снятии депутатской неприкосновенности, закрытой работе Кабмина и создании рынка земли – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Михаил Басараб.

Об отмене депутатской неприкосновенности

–​ Вопрос неприкосновенности народных депутатов стал спекулятивным. О нем так долго говорили украинские политики. Он настолько долго капитализировался как пиар инструмент. Те, кто не будут голосовать, понесут колоссальные репутационные потери.

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–​ И конечно, что в этом очень заинтересован Зеленский, поскольку "зеленый свет" этому вопросу уже дан и сейчас надо сделать его команде все, чтобы этот вопрос был проголосован.

–​ Какими будут последствия этого решения: будь оно отменено из-за нарушения регламента, или из-за этого мы подвергнемся серьезной критике со стороны наших западных коллег, которые скажут, что это создает угрозу для демократии и свободы политической деятельности украинских парламентариев.

Они (партия "Слуга народа" –​ 24 канал) этим воспользовались по стечению определенных обстоятельств. Если бы в "Слуги народа" не было 226 голосов в сессионном зале, то, я думаю, что все бы развивалось совсем по другому сценарию.

–​ Им нужно сейчас поддерживать этот "вау эффект". И это тот вопрос, который, конечно, принесет электоральный капитал Зеленскому, поэтому он в этом заинтересован.

Что такое депутатская неприкосновенность?

Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти –​ она ​​охраняла от немотивированных уголовных преследований.

О закрытых заседаниях Кабмина

–​ Эту практику (работа Кабмина перед камерами журналистов –​ 24 канал) ввел Арсений Яценюк. Это происходило в условиях острой фазы войны. Масштабного противостояния Украины в борьбе за свою независимость от России. Эта война продолжается, но тогда была совсем другая фаза.



Арсений Яценюк

–​ Тогда было очень большое смятение в обществе. Люди не знали, что будет завтра: доллар по 100, продукты в магазинах будут или не будут, зарплаты будут выплачивать или нет, электроэнергию будут доставлять в дома, больницы, школы, другие объекты инфраструктуры или нет.

–​ Именно для того, я так понимаю, правительство Яценюка ввело эти открытые заседания, а также были "десятиминутки премьера", когда он общался, объяснял все эти действия.



Новый Кабмин: кто в него вошел / Инфографика 24 канала

О создании рынка земли

– Уникальная ситуация в парламенте –​ монопартийное большинство президентской политсилы –​ позволит принять любые решения.

Наголосовать в Верховной Раде и принять решение новая власть может без проблем. Но какими будут последствия –​ это уже совсем другой вопрос. Мы, например, не знаем, чем закончится легализация добычи янтаря.

–​ Есть определенная совокупность граждан, которые решили нарушить законодательство, а потом требуют от государства изменить закон в соответствии с теми обстоятельствами, которые они создали. Например, давайте мы будем нелегально добывать янтарь, а затем скажем, мол, это уже есть, давайте узаконим это. Это фактически демонстрация институциональной слабости государства.

Больше о тех реформах, которые президент Владимир Зеленский с Кабмином и Радой планируют воплотить в жизнь –​ читайте здесь