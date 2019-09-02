Проголосуют ли за снятие депутатской неприкосновенности: каковы последствия этого решения
О снятии депутатской неприкосновенности, закрытой работе Кабмина и создании рынка земли – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Михаил Басараб.
Об отмене депутатской неприкосновенности
– Вопрос неприкосновенности народных депутатов стал спекулятивным. О нем так долго говорили украинские политики. Он настолько долго капитализировался как пиар инструмент. Те, кто не будут голосовать, понесут колоссальные репутационные потери.
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– И конечно, что в этом очень заинтересован Зеленский, поскольку "зеленый свет" этому вопросу уже дан и сейчас надо сделать его команде все, чтобы этот вопрос был проголосован.
– Какими будут последствия этого решения: будь оно отменено из-за нарушения регламента, или из-за этого мы подвергнемся серьезной критике со стороны наших западных коллег, которые скажут, что это создает угрозу для демократии и свободы политической деятельности украинских парламентариев.
Они (партия "Слуга народа" – 24 канал) этим воспользовались по стечению определенных обстоятельств. Если бы в "Слуги народа" не было 226 голосов в сессионном зале, то, я думаю, что все бы развивалось совсем по другому сценарию.
– Им нужно сейчас поддерживать этот "вау эффект". И это тот вопрос, который, конечно, принесет электоральный капитал Зеленскому, поэтому он в этом заинтересован.
Что такое депутатская неприкосновенность?
Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она охраняла от немотивированных уголовных преследований.
О закрытых заседаниях Кабмина
– Эту практику (работа Кабмина перед камерами журналистов – 24 канал) ввел Арсений Яценюк. Это происходило в условиях острой фазы войны. Масштабного противостояния Украины в борьбе за свою независимость от России. Эта война продолжается, но тогда была совсем другая фаза.
Арсений Яценюк
– Тогда было очень большое смятение в обществе. Люди не знали, что будет завтра: доллар по 100, продукты в магазинах будут или не будут, зарплаты будут выплачивать или нет, электроэнергию будут доставлять в дома, больницы, школы, другие объекты инфраструктуры или нет.
– Именно для того, я так понимаю, правительство Яценюка ввело эти открытые заседания, а также были "десятиминутки премьера", когда он общался, объяснял все эти действия.
Новый Кабмин: кто в него вошел / Инфографика 24 канала
О создании рынка земли
– Уникальная ситуация в парламенте – монопартийное большинство президентской политсилы – позволит принять любые решения.
Наголосовать в Верховной Раде и принять решение новая власть может без проблем. Но какими будут последствия – это уже совсем другой вопрос. Мы, например, не знаем, чем закончится легализация добычи янтаря.
– Есть определенная совокупность граждан, которые решили нарушить законодательство, а потом требуют от государства изменить закон в соответствии с теми обстоятельствами, которые они создали. Например, давайте мы будем нелегально добывать янтарь, а затем скажем, мол, это уже есть, давайте узаконим это. Это фактически демонстрация институциональной слабости государства.
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