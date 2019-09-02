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      Легализация игорного бизнеса и создание рынка земли: насколько это реально сделать

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      Насколько реально воплотить в жизнь планы Зеленского
      Насколько реально воплотить в жизнь планы Зеленского / www.epravda.com.ua

      На Банковой анонсировали немалое количество реформ и улучшений в Украине, в частности, говорили о создании рынка земли, легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Насколько реально превратить обещания в конкретные действия, которые приведут к желаемому результату – пояснил политолог Михаил Басараб.

      Как сказал Михаил Басараб, однозначный ответ трудно найти, ведь принять решения и выполнить их – это не одно и то же.

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      Он подчеркнул, что уникальная ситуация в парламенте – монопартийное большинство президентской политсилы – позволит принять любые решения.

      Подчеркивать в Верховной Раде и принять решение новая власть может без проблем. Но какими будут последствия – это уже совсем другой вопрос. Мы, например, не знаем, чем закончится легализация добычи янтаря,
      – пояснил политолог.


      Михаил Басараб о реформах в Украине

      Михаил сравнил ситуацию, которая сложилась в Украине с добычей янтаря, с "евробляхами". Он добавил, что у нас рядом с "ДНР" и "ЛНР" есть так называемая самопровозглашенная янтарная и евробляхерская республики.

      Есть некая совокупность граждан, которые решили нарушить законодательство, а потом требуют от государства изменить закон согласно тем обстоятельствам, которые они создали. Например, давайте мы будем нелегально добывать янтарь, а потом скажем, мол, это уже есть, давай узаконим это. Это фактически демонстрация институциональной слабости государства,
      – заявил Басараб.

      Таким образом, государство не может привести деятельность граждан в соответствие с законом, а действует наоборот – меняет законодательство в соответствие с правонарушениями граждан.

      Больше о тех реформах, которые президент Владимир Зеленский с Кабмином и Радой планируют воплотить в жизнь – читайте здесь.


      Новый Кабмин: кто в него вошел / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Законодательство Кабинет Министров Украины Реформы Янтарь Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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