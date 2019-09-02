При каком условии США будут оказывать Украине военную помощь: заявление Пенса

Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе против России-агрессора. Несмотря на это, Вашингтон хочет видеть прогресс Киева в борьбе с коррупцией.

Вице-президент США Майк Пенс на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве вспомнил об агрессии РФ против Украины, которая незаконно аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, передает Укринформ.

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США прочно стоят на стороне Украины и так будет и дальше: мы будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Но одновременно президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции,

– подчеркнул Пенс.

По словам чиновника, американский президент сначала хочет видеть результаты борьбы с коррупцией в Украине, а тогда примет решение о предоставлении нашему государству дальнейшей военной помощи. Первые шаги для этого уже сделаны. В частности, Зеленский во время встречи в Варшаве рассказал Пенсу о более 200 законодательных инициатив в сфере борьбы с коррупцией. Эту информацию вице-президент обещал передать Трампу.

"Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", – добавил он.

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Пенс также отметил, что Владимир Зеленский стал Президентом Украины на волне борьбы с коррупцией, и является "символом этой борьбы".

По словам американца, сейчас настало время, когда европейские партнеры также должны присоединиться к инвестициям и поддержать Украину в защите суверенитета и восстановления страны. Пенс призвал Зеленского больше апеллировать к европейским партнерам, чтобы они усилили сотрудничество в военной сфере с Украиной.

Почему возникли разговоры о возможной заморозке военной помощи?

Издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу военной помощи Украине. В то же время, по данным этого же издания, Пентагон считает целесообразным продолжить ее предоставление.



Кроме того, Советник Трампа Джон Болтон пообещал, что США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине. В июне Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов – их должны были бы предоставить Украине в 2019 году.



Військова допомога США Україні за останні роки / інфографіка 24 каналу