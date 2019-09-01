Может ли Украина остаться без военной помощи США: комментарий СНБО
Вашингтон не уменьшит военную финансовую помощь Киеву, наоборот – может даже ее увеличить. Однако пока в США продолжается анализ ее эффективности.
Секретарь СНБО Александр Данилюк обсуждал этот вопрос во время встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет Укринформ.
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Так Данилюк отреагировал на распространенную в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп решил пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.
Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи во всех сферах. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она есть в прямых интересах США,
– пояснил он.
Он уверен, что эта поддержка не только сохранится, но и можно говорить о ее увеличении.
Почему возникли разговоры о возможной заморозке военной помощи?
Издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу военной помощи Украине. В то же время, по данным этого же издания, Пентагон считает целесообразным продолжить ее предоставление.
Кроме того, Советник Трампа Джон Болтон пообещал, что США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине. В июне Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов – их должны были бы предоставить Украине в 2019 году.