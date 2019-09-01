09:47
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Может ли Украина остаться без военной помощи США: комментарий СНБО

      639 Читати новину українською
      Данилюк уверен, что США не заморозят военную помощь Украине
      Данилюк уверен, что США не заморозят военную помощь Украине / 24 канал

      Вашингтон не уменьшит военную финансовую помощь Киеву, наоборот – может даже ее увеличить. Однако пока в США продолжается анализ ее эффективности.

      Секретарь СНБО Александр Данилюк обсуждал этот вопрос во время встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет Укринформ.

      Это интересно: Не будем стоять с протянутой рукой, – Зеленский о встрече с Трампом

      Так Данилюк отреагировал на распространенную в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп решил пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

      Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи во всех сферах. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она есть в прямых интересах США,
      – пояснил он.

      Он уверен, что эта поддержка не только сохранится, но и можно говорить о ее увеличении.

      Почему возникли разговоры о возможной заморозке военной помощи?

      Издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу военной помощи Украине. В то же время, по данным этого же издания, Пентагон считает целесообразным продолжить ее предоставление.

      Кроме того, Советник Трампа Джон Болтон пообещал, что США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине. В июне Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов – их должны были бы предоставить Украине в 2019 году.

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29857
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Деньги Александр Данилюк СНБО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 154
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23941
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 535
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2678
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1301
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук