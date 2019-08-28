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      Зеленский встретился с Болтоном: о чем говорили

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      Болтон и Зеленский во время встречи 28 августа
      Болтон и Зеленский во время встречи 28 августа / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном 28 августа. Обсуждали стратегическое партнерство стран и подготовку переговоров на уровне президентов.

      Значительное внимание во время встречи Болтон и Зеленский предоставили проблематике углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, а также энергетической безопасности. Информацию о встрече разместили на сайте украинского главы государства.

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      Отдельно обсудили реформирование Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

      Зеленский поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также и за последовательную политику непризнания аннексии Крыма, и за работу по мирному урегулированию на Донбассе.

      Болтон
      Встреча Болтона и Зеленского / Интернет-представительство Президента Украины

      Президент Украины отметил, что надеется на более мощное привлечение США к переговорному процессу относительно Донбасса. Мол, Украина приветствовала бы присоединение лидера США к переговорам в нормандском формате.

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      Говорилось во время встречи Зеленского и Болтона и о согласовании позиции США и других партнеров Украины в вопросе освобождения украинских моряков и украинских политзаключенных Кремля.

      Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком – 27 августа. Обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

      Болтон
      Зустріч Болтона та Зеленського / Інтернет-представництво президента України

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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