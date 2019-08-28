Зеленский встретился с Болтоном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном 28 августа. Обсуждали стратегическое партнерство стран и подготовку переговоров на уровне президентов.

Значительное внимание во время встречи Болтон и Зеленский предоставили проблематике углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, а также энергетической безопасности. Информацию о встрече разместили на сайте украинского главы государства.

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Отдельно обсудили реформирование Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также и за последовательную политику непризнания аннексии Крыма, и за работу по мирному урегулированию на Донбассе.



Встреча Болтона и Зеленского / Интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины отметил, что надеется на более мощное привлечение США к переговорному процессу относительно Донбасса. Мол, Украина приветствовала бы присоединение лидера США к переговорам в нормандском формате.

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Говорилось во время встречи Зеленского и Болтона и о согласовании позиции США и других партнеров Украины в вопросе освобождения украинских моряков и украинских политзаключенных Кремля.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком – 27 августа. Обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны.



Зустріч Болтона та Зеленського / Інтернет-представництво президента України