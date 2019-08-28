Зеленський зустрівся з Болтоном: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном 28 серпня. Обговорювали стратегічне партнерство країн та підготовку переговорів на рівні президентів.

Значну увагу під час зустрічі Болтон та Зеленський надали проблематиці поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, а також енергетичної безпеки. Інформацію про зустріч розмістили на сайті українського глави держави.

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Окремо обговорили реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Зеленський подякував американській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Також і за послідовну політику щодо невизнання анексії Криму, і за роботу щодо мирного врегулювання на Донбасі.



Зустріч Болтона та Зеленського / Інтернет-представництво президента України

Президент України зауважив, що сподівається на потужніше залучення США до переговорного процесу стосовно Донбасу. Мовляв, Україна вітала би приєднання лідера США до перемовин у нормандському форматі.

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Мовилося під час зустрічі Зеленського та Болтона і про узгодження позиції США та інших партнерів України у питанні звільнення українських моряків та українських політв'язнів Кремля.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон бачився із секретарем РНБО України Олександром Данилюком – 27 серпня. Обговорювали співпрацю у сфері безпеки та оборони.