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      Болтон не виключив можливість участі США у "нормандському форматі"

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      Джон Болтон
      Джон Болтон / Фото з відкритих джерел

      Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключив участі США чи Великої Британії у "нормандському форматі" переговорів з врегулювання конфлікту на сході України.

      Про це Болтон розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода", наголосивши, що Сполучені Штати мають великий інтерес у тому, що відбувається.

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      "Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і – я впевнений – Великобританія – будуть раді прийняти в цьому участь. І питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати,
      – зазначив Болтон.

      Він також додав, що можливість участі США у переговорах президент Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

      Серед іншого, радник Трампа з нацбезпеки зазначив, що з точки зору США, вирішення питань по Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі – є вкрай важливими.

      "Я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією, тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант", – наголосив радник президента США.

      Усі новини про нормандський формат перемовин щодо врегулювання конфлікту на Донбасі читайте на сайті 24 каналу.

      Що кажуть про саміт у нормандському форматі інші країни-учасники?

      Під час зустрічі з президентом Франції Макроном російський лідер Путін 19 серпня говорив, що не бачить альтернативи нормандському формату для врегулювання ситуації в Україні.

      26 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні, але де саме – не уточнив.

      Утім, того ж дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція вже розпочали роботу над організацією саміту "нормандської четвірки" (Путін, Макрон, Меркель, Зеленський) у Парижі.

      Нормандський формат – що це?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні очільників держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Назвали так формат тому, що перша зустріч була у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

      Утім, востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Та далі російський президент Путін відмовився їх відвідувати й сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів

       

      blog_ava
      Призначення Шуфрича – це не дуже вдалий крок, – Гайдай
      27 серпня
      4312
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Нормандський формат Володимир Зеленський Новини Росії Великобританія
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