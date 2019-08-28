Болтон не виключив можливість участі США у "нормандському форматі"

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключив участі США чи Великої Британії у "нормандському форматі" переговорів з врегулювання конфлікту на сході України.

Про це Болтон розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода", наголосивши, що Сполучені Штати мають великий інтерес у тому, що відбувається.

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"Нормандський формат" може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і – я впевнений – Великобританія – будуть раді прийняти в цьому участь. І питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати,

– зазначив Болтон.

Він також додав, що можливість участі США у переговорах президент Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

Серед іншого, радник Трампа з нацбезпеки зазначив, що з точки зору США, вирішення питань по Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі – є вкрай важливими.

"Я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією, тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант", – наголосив радник президента США.

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Що кажуть про саміт у нормандському форматі інші країни-учасники?

Під час зустрічі з президентом Франції Макроном російський лідер Путін 19 серпня говорив, що не бачить альтернативи нормандському формату для врегулювання ситуації в Україні.

26 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні, але де саме – не уточнив.

Утім, того ж дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція вже розпочали роботу над організацією саміту "нормандської четвірки" (Путін, Макрон, Меркель, Зеленський) у Парижі.

Нормандський формат – що це?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні очільників держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Назвали так формат тому, що перша зустріч була у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Утім, востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Та далі російський президент Путін відмовився їх відвідувати й сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів