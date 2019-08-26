Меркель заговорила про підготовку саміту "Нормандської четвірки"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція вже розпочали роботу над організацією саміту "Нормандської четвірки" в Парижі. Вона відзначила, що Берлін та Париж прагнуть якомога швідше провести саміт лідерів Німеччини, Франції, України та Росії.

Про підготовку до майбутньої зустрічі глав держав "Нормандської четвірки" Меркель повідомила на полях саміту G7, який зараз проходить у французькому містечку Біаріцца, повідомила агенція ТАСС.

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Ми наголосили, що хочемо незабаром, після підготовчої зустрічі радників і міністрів закордонних справ, організувати саміт з російським і українським президентами. Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч проходила в Берліні, то ця повинна пройти у Парижі,

– зазначила Ангела Меркель.

Німеччина і Франція, за словами Меркель, будуть намагатися зробити так, щоб зустріч пройшла незабаром.

Зокрема канцлерка Німеччини відзначила важливість якнайшвидшого проведення зустрічі для сприяння певним успіхам у Мінському процесі.

"За наявності доброї волі обох сторін (України та Росії – 24 канал) ми мали б можливість досягти прогресу", – зауважила Меркель.

За її словами, під час обговорення конфлікту на Донбасі на саміті G7 увечері 24 серпня лунали як спільні, так і відмінні оцінки. Вона наголосила, що Німеччина потребує прогресу у втіленні мінських домовленостей, аби знову мати змогу вести мову про залучення Росії до формату G8. Меркель додала, що такої ж думки дотримувалися й інші учасники зустрічі.

Що таке Нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і на рівні очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році та роботу нормандської четвірки було заморожено. Річ у тім, що російський президент Володимир Путін відмовився їх відвідувати, відтак сторони контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

Що відомо про зустрічі лідерів нормандського формату?

Перша зустріч представників країн нормандського формату відбулася 12 липня у Парижі. Тоді сторони обговорили ситуацію в Україні. Також лідери країн "нормандської четвірки" опрацьовували подальші кроки з втілення мінських угод, передусім припинення вогню. За підсумками зустрічі було домовлено про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін полоненими. Україну на зустрічах "нормандського формату" представляє заступник голови Офісу Президента Вадим Пристайко, а Росію – помічник російського лідера Владислав Сурков.

Згодом Пристайко зазначив, що у межах нормандського формату планують зустрітися президенти України, Росії, Німеччини та Франції. Захід має пройти найближчим часом, однак за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

Проте, після смертельного обстрілу українських позицій на Донбасі, внаслідок чого загинули чотири українських морпіхи Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" зібратися якомога швидше. Крім того, український гарант зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну та попросив того вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі.