Відбулася перша зустріч "нормандської четвірки": про що говорили

12 липня в Парижі відбулася перша зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорили ситуацію в Україні.

Після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Донбасі, пише DW. Ймовірно йдеться про розведення сил поблизу Станиці Луганської.

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На зустрічі лідери країн пропрацьовували подальші кроки з втілення Мінських угод, передусім припинення вогню.

Україну на зустрічах представляє заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко. З російської сторони у зустрічі бере участь помічник президента РФ Владислав Сурков.

Важливо! На зустрічі Зеленського та Меркель 18 червня канцлер наголосила, що зробить усе, щоб переговори в чотиристоронньому форматі увінчалися успіхом.

Під час офіційного візиту Зеленського до Німеччини, Ангела Меркель заявила, що схвалює відновлення "нормандського формату" у рамках Мінського процесу. Підтримав цю ідею також лідер Франції Еммануель Макрон.

Згодом президенти України та Росії провели першу телефонну розмову. Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.

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Що таке нормандський формат?Переговори у нормандському форматі вперше відбулися 11 лютого 2015 року. Вони продовжувались 17 годин. Глави держав розробили комплекс заходів, які повинні забезпечити виконання Мінських домовленостей.



Пізніше робота нормандської четвірки була заморожена. Востаннє чотиристоронні перемовини відбулися у 2016 році. Надалі Президент РФ Володимир Путін відмовився відвідувати переговори, і сторони контактували лише телефоном або на рівні радників та міністрів.