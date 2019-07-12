Після розмови з Зеленським Путін скликав Раду безпеки РФ

Очільник Кремля обговорив з членами Ради проблематику російсько-українських відносин. Розмова частково стосувалася двостороннього телефонного діалогу Зеленського і Путіна.

Які саме питання обговорювала Рада безпеки Росії точно невідомо, але тема обговорень стосувалася розмови з Зеленським. Про це розповів речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського,

– повідомив Пєсков.

У нараді, зокрема, взяли участь спікери обох палат російського парламенту – Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін, голова адміністрації Кремля Антон Вайн, секретар Радбезу Микола Патрушев, глава МЗС Сергій Лавров, глава МВС Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков.

Зазначимо, що ввечері 11 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. До цього український і російський лідери ніяк не контактували. Говорили про майбутню зустріч у "нормандському форматі", обмін полоненими і про звільнення моряків.

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