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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Після розмови з Зеленським Путін скликав Раду безпеки РФ

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Очільник Кремля обговорив з членами Ради проблематику російсько-українських відносин. Розмова частково стосувалася двостороннього телефонного діалогу Зеленського і Путіна.

      Які саме питання обговорювала Рада безпеки Росії точно невідомо, але тема обговорень стосувалася розмови з Зеленським. Про це розповів речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

      До теми: Сказав "Привіт", – в Кремлі розкрили подробиці розмови Зеленського і Путіна телефоном

      Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського,
      – повідомив Пєсков.

      У нараді, зокрема, взяли участь спікери обох палат російського парламенту – Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін, голова адміністрації Кремля Антон Вайн, секретар Радбезу Микола Патрушев, глава МЗС Сергій Лавров, глава МВС Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков.

      Зазначимо, що ввечері 11 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. До цього український і російський лідери ніяк не контактували. Говорили про майбутню зустріч у "нормандському форматі", обмін полоненими і про звільнення моряків.

      Думка: Клімкін: Путін скоро поверне полонених моряків, але не просто так

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      Теги: Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
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