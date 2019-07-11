Зеленський провів першу телефонну розмову з Путіним 19:12, сьогодні 160 Читать новость на русском Володимир Зеленський / Getty images Президенти обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Розмова начебто відбулася з ініціативи російської стлорони. Про це інформує ТАСС з посиланням на речника російського президента Дмитра Пєскова. Новина доповнюється... Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви сьогодні 9878 Теги: Новини політики Новини України Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Поки королева спала: фанат Єлизавети ІІ переліз через ворота палацу, бажаючи поговорити з нею сьогодні , 18:45 Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду сьогодні , 18:02 Прорив у боротьбі з супербактеріями: створили революційний антибіотик сьогодні , 17:41 Коментарі Публікації сьогодні , 11:42 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту 45311 сьогодні , 19:05 Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям Яніна Ткачук 71 сьогодні , 19:00 ПАРАДуємося – із Зеленським чи без нього, або П'ять найгірших помилок президента Наталія Лебідь 170 сьогодні , 18:02 Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду Інна Жолобович 484 сьогодні , 17:00 Лайка замість похвали, або Чому українські спортсмени міняють громадянство Артем Овдієнко 509