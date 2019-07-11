Зеленський провів першу телефонну розмову з Путіним

Президенти обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб.

Розмова начебто відбулася з ініціативи російської стлорони. Про це інформує ТАСС з посиланням на речника російського президента Дмитра Пєскова. Новина доповнюється...