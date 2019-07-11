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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський провів першу телефонну розмову з Путіним

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президенти обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб.

      Розмова начебто відбулася з ініціативи російської стлорони. Про це інформує ТАСС з посиланням на речника російського президента Дмитра Пєскова. 

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      Теги: Новини політики Новини України
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