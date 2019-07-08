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      Тактика ультиматумів: як Володимир Путін веде переговори по Донбасу

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Російський президент Володимир Путін завжди веде переговори особисто. Його тактика є ультимативною, він любить ставити співрозмовників у складне становище.

      Принаймні, так очільник Кремля поводиться під час зустрічей "нормандської четвірки". Про це в інтерв’ю виданню "The Бабель" розповів глава МЗС України Павло Клімкін.

      Це цікаво: Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: реакція Білорусі

      Ми, німці та здебільшого французи маємо командний підхід. А Путін веде переговори сам, іноді йому підказує Лавров. Це таке шоу однієї людини. Він володіє всією інформацією. Його тактика — поставити тих, з ким веде переговори, у складне становище,
      – сказав дипломат.

      Він також додав, що Росія у переговорній групі завжди працює на "підняття ставок".

      "У них дуже жорстка вертикаль. Люди, які ведуть переговори, ведуть їх у межах чітко визначених прапорців. Крок уперед, крок назад – розстріл", – додав Клімкін.

      Що таке "нормандський формат"? Це – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна – Німеччина – Франція – Росія) щодо вирішення збройного протистояння на Донбасі. Таку назву формат отримав через те, що вперше відбувся у Нормандії.

      Так, у "нормандському форматі" лідери цих чотирьох держав або ж глави МЗС проводять спільні зустрічі, ведуть телефонні розмови стосовно ситуації на Сході України.

      Шостий український президент Володимир Зеленський пропонує змінити цей формат, додавши до перемовин представників США.

      Важливо: У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського поговорити в новому форматі

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Павло Клімкін Війна на Донбасі Нормандський формат
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