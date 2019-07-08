13:39
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського поговорити в новому форматі

      2227 Читать новость на русском
      У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського поговорити в новому форматі

      Пропозиція Президента України Володимира Зеленського про новий формат переговорів – за участю лідерів США, Німеччини, Франції і Великобританії. У Кремлі кажуть, що цю пропозицію розглянуть, однак наразі дати відповідь не готові.

      Загалом у Кремлі підтримують скандальну ініціативу про проведення телемосту між російським пропагандистським телеканалом "Росія 24" і українським Newsone, про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, пише ТАСС. 

      Реакція президента: Зеленський емоційно прокоментував телеміст з Росією: відео

      Що і чому запропонував Володимир Зеленський?

      Через цей анонс Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому розкритикував телеміст "Надо поговорить". Наприкінці відео український президент звернувся до Путіна.

      Він зауважив, що розмова з президентом Росії-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Тереза Мей, канцлерки Німеччини Ангела Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

      Із відповіддю на таку пропозицію у Кремлі не забарилися.

      Я поки не готовий відповідати, це абсолютнго новий формат. Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується,
      – сказав Пєсков. 

      При цьому він додав, що це "безумовно розглянуть", однак наразі він не може дати якої реакції. 

      "Справа в тому, що США не є учасниками Нормандського процесу. І як бути з мінськом домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", – додав прес-секретар Путіна. 

      Водночас із проведення такого телемосту там радіють. Пєсков каже, що "спілкування двох народів ніхто не скасовував". 

      Попри усі політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв, це спілкування і прямо, і опосередковано триває,
      – заявив він. 

      Що це за "Надо поговорить"?

      Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний так званий телеміст "Надо поговорить". Він відбудеться 12 липня, а анонсував його російський ведучий і відомий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов.

      У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення пояснюють, що зможуть відреагувати лише на факт проведення такого телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права. У РНБО просять не панікувати – а "реагувати впенвнено  і без паніки". Водночас Служба безпеки скликає позачергове засідання РНБО

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

      blog_ava
      Таємне багатство Ляшка: які елітні маєтки ховає лідер "Радикальної партії"
      сьогодні
      15270
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Телеміст Newsone і Росія24 Новини Росії Україна – Росія Президент України Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
      сьогодні , 13:00 "Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
      Юлія Ліпенцева 77
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 12:30 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 2489
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      388
      Телемост с пропагандистами России – масштабная спецоперация по дискредитации Украины
      сьогодні , 12:01 Телемост с пропагандистами России – масштабная спецоперация по дискредитации Украины
      Юрій Бутусов 938
      Таємне багатство Ляшка: які елітні маєтки ховає лідер "Радикальної партії"
      сьогодні , 11:01 Таємне багатство Ляшка: які елітні маєтки ховає лідер "Радикальної партії"
      Юлія Гілей 15266
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук