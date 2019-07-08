У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського поговорити в новому форматі

Пропозиція Президента України Володимира Зеленського про новий формат переговорів – за участю лідерів США, Німеччини, Франції і Великобританії. У Кремлі кажуть, що цю пропозицію розглянуть, однак наразі дати відповідь не готові.

Загалом у Кремлі підтримують скандальну ініціативу про проведення телемосту між російським пропагандистським телеканалом "Росія 24" і українським Newsone, про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, пише ТАСС.

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Що і чому запропонував Володимир Зеленський?

Через цей анонс Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому розкритикував телеміст "Надо поговорить" . Наприкінці відео український президент звернувся до Путіна.



Він зауважив, що розмова з президентом Росії-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Тереза Мей, канцлерки Німеччини Ангела Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Із відповіддю на таку пропозицію у Кремлі не забарилися.

Я поки не готовий відповідати, це абсолютнго новий формат. Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується,

– сказав Пєсков.

При цьому він додав, що це "безумовно розглянуть", однак наразі він не може дати якої реакції.

"Справа в тому, що США не є учасниками Нормандського процесу. І як бути з мінськом домовленостями, під якими стоять підписи учасників нормандського процесу, але не стоять підписи ніяких представників США", – додав прес-секретар Путіна.

Водночас із проведення такого телемосту там радіють. Пєсков каже, що "спілкування двох народів ніхто не скасовував".

Попри усі політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв, це спілкування і прямо, і опосередковано триває,

– заявив він.

Що це за "Надо поговорить"?

Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний так званий телеміст "Надо поговорить". Він відбудеться 12 липня, а анонсував його російський ведучий і відомий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов.

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення пояснюють, що зможуть відреагувати лише на факт проведення такого телемосту. Діяти наперед і будь-як запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права. У РНБО просять не панікувати – а "реагувати впенвнено і без паніки". Водночас Служба безпеки скликає позачергове засідання РНБО.

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.