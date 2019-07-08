У РНБО жорстко розкритикували телеміст з Росією
Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний телеміст "Надо поговорить". У РНБО попросили не панікувати.
Секретар РНБО Олександр Данилюк написав, що зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами.
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За його словами, Україна має "реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки". Він додав, що у РНБО наразі працюють над рішеннями.
Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами – дешева маніпуляція,
– наголосив Данилюк.
У свою чергу, телеканал NewsOne заявив, що телеміст буде не з політиками, а зі "звичайними людьми". Телеканал ввважає телеміст "важливим для діалогу між народами України і Росії".
Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст відбудеться найближчої п’ятниці, 12 липня. Розпочатися цей "телеміст" має о 17:00 за Києвом. Ведучими від "Росія 24" будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар засудила проведення такого мосту, назвавши це зрадою.
Які медіа в Україні контролює Медведчук?
Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.
Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.
Марафон із купівлі телеканалів Козак почав відносно нещодавно:
- 5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича
- 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна", який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут.
- 14 червня 2019 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній прибрав до рук ZIK.
Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу
Про те, які елітні будинки та приховані маєтки має Медведчук – читайте тут.
Дивіться відео з усією правдою про Віктора Медведчука: