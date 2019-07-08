У РНБО жорстко розкритикували телеміст з Росією

Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний телеміст "Надо поговорить". У РНБО попросили не панікувати.

Секретар РНБО Олександр Данилюк написав, що зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами.

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За його словами, Україна має "реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки". Він додав, що у РНБО наразі працюють над рішеннями.

Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами – дешева маніпуляція,

– наголосив Данилюк.

У свою чергу, телеканал NewsOne заявив, що телеміст буде не з політиками, а зі "звичайними людьми". Телеканал ввважає телеміст "важливим для діалогу між народами України і Росії".

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст відбудеться найближчої п’ятниці, 12 липня. Розпочатися цей "телеміст" має о 17:00 за Києвом. Ведучими від "Росія 24" будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.



Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар засудила проведення такого мосту, назвавши це зрадою.

Які медіа в Україні контролює Медведчук?

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.



Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

Марафон із купівлі телеканалів Козак почав відносно нещодавно:

5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна", який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут. 14 червня 2019 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній прибрав до рук ZIK.



Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

Про те, які елітні будинки та приховані маєтки має Медведчук – читайте тут.

Дивіться відео з усією правдою про Віктора Медведчука: