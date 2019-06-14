Бізнес-партнер Медведчука придбав телеканал Димінського ZIK

Тарас Козак, народний депутат і бізнес-партнер кума Путіна Віктора Медведчука, став новим власником медіахолдингу ZIK, яким ло останнього часу володів львівський олігарх Петро Димінський.

Відповідну інформацію поширив телеканал "112 Україна", який де-юре також належить Козаку. Крім того, її підтвердили журналісти ZIK, а згодом офіційно прес-служба однойменного холдингу.

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Як підкреслюють на "112-му" телеканалі, 14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK – компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації"". Відтак, він у своєму медіаактиві тепер має три канали: "112 Україна", News One і ZIK.

Козак, зі свого боку, що придбання телеканалу ZIK – це для нього осмислений і прагматичний крок.

Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними та водночас створює їхню велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "Новини". Саме для його розвитку та управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсеров країни – Олексія Семенова,

– переконує він.

Колишні власники телеканалу ZIK, родина Димінських, подякували колективу телеканалу та побажали успіхів Тарасу Козаку та ZІК.

"Впевнені, що канал отримає новий і якісний розвиток", – передає їхні слова прес-служба ZIK.

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Одразу після того, як з’явилась інформація про продаж ZIK, низка журналістів заявила про звільнення з мовника. Зокрема, керівниця департаменту виробництва власних програм ZIK Ольга Мовчан, редакторка інформаційного агентства ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий програми "Історична правда" Вахтанг Кіпіані та шеф-редактор новин телеканалу ZIK Роман Недзельський.

За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося – Тарас Козак, поплічник кума Путіна, став власником ZIK’у. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно,

– зазначила Мовчан.

До складу медіахолдигу ZIK, окрім телеканалу, входить і однойменна інформаційна агенція.

Хто такий Тарас Козак?Він тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, зокрема був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю. У 2014 році став народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті Козака знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. До прикладу, він у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої є останній.



Водночас це підтверджують і журналісти-розслідувачі. За їхніми словами, нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір". Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука та Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.



Також Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму. Зокрема, у своїй декларації він вказував, що власником ділянки в окупованій Ялті. Крім того, його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом. У 2016 році Козак став власником автомобіля Audi A8 вартістю у 2 мільйона гривень, а зробив йому такий подарунок його брат Богдан Козак, що є повним тезком власника компанії "Львівхолод", однак це різні люди. Сам Богдан Козак є також львівським підприємцем, однак є співвласником низки юридичних осіб у сферах готельно-відпочинкового та будівельного бізнесів і нерухомості. У деяких із них партнером Богдана Козака виступає брат Віктора Медведчука – Сергій.

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