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      За яку суму Тарас Козак купив телеканал "112 Україна": неочікувана цифра

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      За яку суму Тарас Козак купив "112 Україна": неочікувана цифра
      За яку суму Тарас Козак купив "112 Україна": неочікувана цифра / 24 канал

      Минулого тижня всі мовники групи "112 Україна" купив народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак. Журналісти з'ясували, що телеканал "112" обійшовся новому власнику у 73 мільйони гривень.

      Про це йдеться в спецпроекті "Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112".

      Читайте також: Новий скандал з Newsone: Нацрада відреагувала на карту України без Криму в ефірі телеканалу

      Зауважимо, що через спільні бізнес-інтереси та участь Козака в громадській організації "Український вибір" його пов’язують із Віктором Медведчуком. Також Козака фіксували в компанії Медведчука під час спільних перельотів.

      Тарас Козак
      Тарас Козак

      Через низку факторів медіаексперти припускають, що насправді депутат придбав канал для свого приятеля. Крім того, журналісти пов’язували менеджмент телеканалу "112 Україна" з кумом Путіна ще влітку.

      Нагадаємо, у вересні цього року Тарас Козак став власником телеканалу NewsOne. На його покупку нардеп витратив майже 42 мільйони гривень.

      Хто такий Тарас Козак?Тривалий час він працював на різних посадах у Державній митній службі, був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю. Наразі є народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. Зокрема, він у 2010 – 2014 рр. був депутатом Львівської обласної ради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої є останній.

      Журналісти-розслідувачі зазначають, що нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір". Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука та Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.

      Також Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму. Зокрема, у своїй декларації він вказував, що власником ділянки в окупованій Ялті. Крім того, його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом. У 2016 році Козак став власником автомобіля Audi A8 вартістю у 2 мільйона гривень, а зробив йому такий подарунок його брат (львівський підприємець Богдан Козак, що є співвласником "Львівхолоду, яка володіє мережею маркетів "Рукавичка", та низки юридичних осіб: готельно-відпочинковий, будівельний бізнеси, нерухомість).

      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Гроші Медіа Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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