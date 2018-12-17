За яку суму Тарас Козак купив телеканал "112 Україна": неочікувана цифра

Минулого тижня всі мовники групи "112 Україна" купив народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак. Журналісти з'ясували, що телеканал "112" обійшовся новому власнику у 73 мільйони гривень.

Про це йдеться в спецпроекті "Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112".

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Зауважимо, що через спільні бізнес-інтереси та участь Козака в громадській організації "Український вибір" його пов’язують із Віктором Медведчуком. Також Козака фіксували в компанії Медведчука під час спільних перельотів.



Тарас Козак

Через низку факторів медіаексперти припускають, що насправді депутат придбав канал для свого приятеля. Крім того, журналісти пов’язували менеджмент телеканалу "112 Україна" з кумом Путіна ще влітку.

Нагадаємо, у вересні цього року Тарас Козак став власником телеканалу NewsOne. На його покупку нардеп витратив майже 42 мільйони гривень.

Хто такий Тарас Козак?Тривалий час він працював на різних посадах у Державній митній службі, був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю. Наразі є народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. Зокрема, він у 2010 – 2014 рр. був депутатом Львівської обласної ради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої є останній.



Журналісти-розслідувачі зазначають, що нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір". Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука та Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.



Також Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму. Зокрема, у своїй декларації він вказував, що власником ділянки в окупованій Ялті. Крім того, його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом. У 2016 році Козак став власником автомобіля Audi A8 вартістю у 2 мільйона гривень, а зробив йому такий подарунок його брат (львівський підприємець Богдан Козак, що є співвласником "Львівхолоду, яка володіє мережею маркетів "Рукавичка", та низки юридичних осіб: готельно-відпочинковий, будівельний бізнеси, нерухомість).