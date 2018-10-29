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      Чому до офісу Медведчука з’їжджаються найвідоміші екс-регіонали: розслідування

      Наші гроші 521 Читать новость на русском

      Тисячі киян щодня проходять крізь невеличкий та непафосний будинок в центрі з вивіскою "Солярію" і не знають, що майже в цей момент саме там проходить реванш регіоналів, що прагнуть політичної реанімації. І всі вони їздять в офіс одного персонажу – Віктора Медведчука.

      Цей офіс розташований за кілька кроків від самого центру Києва, але одночасно обгороджена парканом будівля схована між старих житлових будинків.

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      19 вересня до офісу Медведчука приїхав чорний "Мерседес", що возить Бориса Колеснікова – міністра інфраструктури України часів Януковича.

      Борис Колесніков/ скріншот з відео
      Борис Колесніков /скріншот з відео 

      27 вересня до Медведчука навідався ще один топ-чиновник колишньої влади – нардеп та лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко.

      Ще один гість офісу Медведчука – ймовірно, Андрій Портнов, заступник глави Адміністрації Президента Януковича.

      Андрій Портнов /скріншот з відео
      Андрій Портнов /скріншот з відео

      Що ж їх притягує в офіс кума Путіна Віктора Медведчука та про що вони розмовляють? Наступного року в Україні вибори президента і парламенту і Медведчук збирається використати момент, аби впливати на українську політику. Нещодавно він увійшов у партію "За життя" Вадима Рабіновича.

      Медведчук був одним з перших, проти кого США ввели персональні санкції через загрозу миру, безпеці і суверенітету України, але в нашій державі він користується повною свободою.

      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук

      Здебільшого регіонали відвідували Медведчука регулярно, але поодинці. Але був особливий день, коли всі з’їхалися майже одночасно – 28 вересня. Туди, окрім самого Медведчука, заїхали Юрій Бойко, Борис Колесніков, Сергій Льовочкін – екс-голова Адміністрації Януковича, та машина Портнових.

      Ця зустріч збігається зі зміною власника телеканалу NewsOne. Схоже Портнов приїздив обговорювати власність каналу, новим власником якого став – Тарас Козак. Рівно за день до купівлі телеканалу Козак отримав 96 мільйонів дивідендів від кіпрської компанії "Турул Інвестмен Лімітет".

      Тарас Козак
      Тарас Козак

      І хоча Медведчук від телеактивів відхрещується – після зміни власників, він одразу з’явився в ефірі "112" та NewsOne.

      Більше про зустрчі екс-регіоналів з Медведчуком – дивіться в програмі.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Наші гроші Віктор Медведчук Юрій Бойко Борис Колесніков Корупція Медіа ЗМІ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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