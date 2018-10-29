Почему в офис Медведчука съезжаются самые известные экс-регионалы: расследование

Тысячи киевлян ежедневно проходят мимо небольшого и непафосного дома в центре с вывеской "Солярий" и не знают, что именно в этот момент там зреет реванш регионалов, стремящихся к политической реанимации. И все они ездят в офис одного персонажа – Виктора Медведчука.

Этот офис расположен в нескольких шагах от самого центра Киева, но одновременно огорожен забором – здание скрыто старыми жилыми домами.

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19 сентября к офису Медведчука приехал черный "Мерседес", что возит Бориса Колесникова – министра инфраструктуры Украины времен Януковича.



Борис Колесников /скриншот из видео

27 сентября к Медведчуку наведался еще один топ-чиновник прежней власти – нардеп и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Еще один гость офиса Медведчука – вероятно, Андрей Портнов, заместитель главы Администрации Президента Януковича.



Андрей Портнов /скриншот из видео

Что же их притягивает в офис кума Путина Виктора Медведчука и о чем они разговаривают? В следующем году в Украине выборы президента и парламента и Медведчук собирается использовать момент, чтобы влиять на украинскую политику. Недавно он вошел в партию "За життя" Вадима Рабиновича.

Медведчук был одним из первых, против кого США ввели персональные санкции за угрозу миру, безопасности и суверенитету Украины, но в нашей стране он пользуется полной свободой.



Виктор Медведчук

В основном регионалы посещали Медведчука регулярно, но в одиночку. Но был особый день, когда все съехались почти одновременно – 28 сентября. Туда, кроме самого Медведчука, заехали Юрий Бойко, Борис Колесников, Сергей Левочкин – экс-глава Администрации Януковича, и машина Портнова.

Эта встреча совпадает со сменой владельца телеканала NewsOne. Похоже, Портнов приезжал обсуждать собственность канала, новым владельцем которого стал Тарас Козак. Ровно за день до покупки телеканала Козак получил 96 миллионов дивидендов от кипрской компании "Турул Инвестмен лимитет".



Тарас Козак

И хотя Медведчук от телеактивов открещивается после смены собственников, он сразу появился в эфире "112" и NewsOne.

Больше о встречах экс-регионалов с Медведчуком – смотрите в программе.