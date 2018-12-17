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      За какую сумму Тарас Козак купил телеканал "112 Украина": неожиданная цифра

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      За какую сумму Тарас Козак купил "112 Украина": неожиданная цифра
      За какую сумму Тарас Козак купил "112 Украина": неожиданная цифра / 24 канал

      На прошлой неделе всех вещателей группы "112 Украина" купил народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак. Журналисты выяснили, что телеканал "112" обошелся новому владельцу в 73 миллиона гривен.

      Об этом говорится в спецпроекте "Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112".

      Читайте также: Новый скандал с Newsone: Нацсовет отреагировала на карту Украины без Крыма в эфире телеканала

      Отметим, что из-за общих бизнес-интересов и участия Козака в общественной организации "Украинский выбор" его связывают с Виктором Медведчуком. Также Козака фиксировали в компании Медведчука во время совместных перелетов.

      Тарас Козак
      Тарас Козак

      Из-за ряда факторов медиаэксперты предполагают, что на самом деле депутат приобрел канал для своего друга. Кроме того, журналисты связывали менеджмент телеканала "112 Украина" с кумом Путина еще летом.

      Напомним, в сентябре этого года Тарас Козак стал владельцем телеканала NewsOne. На его покупку нардеп потратил почти 42 миллиона гривен.

      Кто такой Тарас Козак?
      Долгое время он работал на различных должностях в Государственной таможенной службе, был там заместителем главы, возглавлял Западную региональную таможню. Сейчас является народным депутатом от "Оппозиционного блока". В парламенте его знают как ближайшего соратника Виктора Медведчука. В частности, он в 2010 – 2014 гг. был депутатом Львовского областного совета и заместителем главы ОО "Центр правового государства", руководителем которой является последний.

      Журналисты-расследователи отмечают, что нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука, имеет приемную в том же столичном доме, и офис кума Владимира Путина и его общественного движения "Украинский выбор". Народный депутат Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами. А журналисты программы "Схемы" зафиксировали, что они вместе летают из Москвы в Киев.

      Также Козак был фигурантом ряда скандалов относительно аннексии Крыма. В частности, в своей декларации он указывал, что является владельцем участка в оккупированной Ялте. Кроме того, его замечали во время "конспиративного" пешего перехода через  админграницу с полуостровом. В 2016 году Козак стал владельцем автомобиля Audi A8 стоимостью 2 миллиона гривен, а сделал ему такой подарок его брат (львовский предприниматель Богдан Козак, который является совладельцем "ЛьвовХолода", который владеет сетью маркетов "Рукавичка", и рядом юридических лиц: гостиничным , строительным бизнесом, недвижимостью).

      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Деньги Медиа Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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