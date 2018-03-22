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Бізнесмен-втікач Димінський вийшов зі складу бенефіціарних власників телеканалу ZIK

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Димінський вийшов зі складу бенефіціарних власників телеканалу ZIK
Димінський вийшов зі складу бенефіціарних власників телеканалу ZIK / Фото з вільних мереж

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення 22 березня задовольнила заяви ТОВ "Телерадіокомпанія "Міст ТБ" (Львів, логотип ZIK) і ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (Львів, Z ZIK) щодо переоформлення ліцензії на мовлення.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що переоформлення ліцензії на мовлення пов’язане зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, складом пов'язаних осіб, редакційної ради і керівника.

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Так, зі складу власників телеканалів вибув бізнесмен Петро Димінський. При цьому кінцевими бенефіціарами залишилася його сім'я: Димінські Олена, Жанна та Анастасія.

В Нацраді також повідомили про зміну складу пов'язаних осіб телеканалів: з редакційної ради вибули І.Туркевіч і В.Зак, а директором замість Туркевича став В.Козій.

Крім того, регулятор призначив позапланову виїзну перевірку за ліцензією "Нових комунікацій" (мовить у багатоканальній цифровій мережі МХ-5) через зафіксовані моніторингом ознаки порушення правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті.

Так, 20 лютого 2018 року (день Героїв Небесної Сотні) і 1 березня 2018 року (день 75-ї річниці Корюківської трагедії) в ефірі телеканалу Z ZIK була зафіксовано відсутність поширення мінімум раз на дві години інформації про день пам'яті в ефірному часі до 7:00.

Після перевірки регуляторний орган ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року поблизу села Ямельня на Львівщині Mercedes, що належить Петрові Димінському, в’їхав у легковик, за кермом якого була 31-річна Наталія Тріла. Жінка померла на місці, а бізнесмен терміново виїхав за кордон. 15 грудня Національна поліція оголосила Петра Димінського у розшук, а 1 березня Димінському суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хто такий Петро Димінський? Львівський бізнесмен і політик, один з власників паливно-промислової групи "Континіум", власник інформаційного агентства ZIK. Президент ФК "Карпати" (Львів). Фігурант смертельної автомобільної аварії на Львівщині.

Теги: Новини України Петро Димінський ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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