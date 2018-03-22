Бизнесмен-беглец Дыминский вышел из состава бенефициарных владельцев телеканала ZIK

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 марта удовлетворил заявление ООО "Телерадиокомпания "Мост ТВ" (Львов, логотип ZIK) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (Львов, Z ZIK) относительно переоформления лицензии на вещание.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что переоформление лицензии на вещание связано с изменением сведений о конечных бенефициарных владельцах, составе связанных лиц, редакционном совете и руководителе.

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Так, из состава владельцев телеканалов выбыл бизнесмен Петр Дыминский. При этом конечными бенефициарами осталась его семья: Дыминские Елена, Жанна и Анастасия.

В Нацсовете также сообщили об изменении состава связанных лиц телеканалов: из редакционного совета выбыли И.Туркевич и В.Зак, а директором вместо Туркевича стал В.Козий.

Кроме того, регулятор назначил внеплановую выездную проверку по лицензии "Новых коммуникаций" (вещает в многоканальной цифровой сети МХ-5) из-за зафиксированных мониторингом признаков нарушения правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти.

Так, 20 февраля 2018 года (день Героев Небесной Сотни) и 1 марта 2018 года (день 75-й годовщины Корюковской трагедии) в эфире телеканала Z ZIK было зафиксировано отсутствие распространения минимум раз в два часа информации о дне памяти в эфирном времени до 7:00.

После проверки регуляторный орган примет соответствующее решение.

Напомним, 18 августа 2017 года вблизи села Ямельня на Львовщине Mercedes, принадлежащий Петру Дыминскому, въехал в легковушку, за рулем которого была 31-летняя Наталья Трила. Женщина скончалась на месте, а бизнесмен срочно выехал за границу. 15 декабря Национальная полиция объявила Петра Дыминского в розыск, а 1 марта Дыминскому суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кто такой Петр Дыминский? Львовский бизнесмен и политик, один из владельцев топливно-промышленной группы "Континиум", владелец информационного агентства ZIK. Президент ФК "Карпаты" (Львов). Фигурант смертельной автомобильной аварии на Львовщине.