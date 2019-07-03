Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку

П'ять років Україна вимагала від Європи покарати Росію, а сама так і не покарала нікого з її агентів у себе. Вимагала накласти санкції, сама продовжуючи торгувати з окупантом. Може, українська влада покарала корупціонерів? Ні. Може, усунула від влади олігархів? Ні. Може, у нас система правосуддя запрацювала? Теж ні.

Так чого ж очікувати, що Європа буде захищати українські інтереси, втрачаючи мільярди євро там, де українська влада, виявляється, сама не хоче свої інтереси захищати? Керівництво держави саме послабило українську позицію, а мати слабких союзників ніхто не хоче.

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Більше того, ми й далі продовжуємо самі себе послаблювати: збільшуючи присутність у владі російських колаборантів і зменшуючи присутність проукраїнських сил, здатних їм протистояти.

На російсько-українській війні було вбито 13 тисяч людей. Тільки для українців, схоже, це вже перестало бути трагедією, а стало статистикою. Парадоксально, але сотні тисяч українців сьогодні хочуть бачити в парламенті тих, хто привів вбивць тисяч громадян в Україну.

12% відповідно до рейтингів готові проголосувати за "Опозиційну платформу – За життя" Бойка-Рабіновича-Медведчука, які відкритим текстом закликають до сепаратизму і розказують про мир після того, як самі привели в країну війну.

Ще 7% хочуть бачити в парламенті Петра Порошенка, який повернув Медведчука в українську політику. Він же через своїх ставлеників в Антимонопольному комітеті допоміг Медведчуку збудувати за кілька останніх років бізнес-імперію.



Петро Порошенко

Завдяки цьому Медведчук у країні, на яку напав його кум Путін, заробив стільки грошей, що не тільки може дозволити собі передвиборчу кампанію, але й купив вже три телеканали, з яких тепер зомбуватиме українців російською пропагандою.

Фактично, Порошенко благословив інвестицію Путіна в інформаційну війну проти України через Медведчука. За Медведчука і Ко в наступному парламенті "дякуємо" Порошенку, який, до речі, і сам лише за останній повний рік свого президентства збільшив свої статки в 82 рази. Парадоксально, але після всього частина українців все одно хоче бачити Порошенка в парламенті. Якийсь мазохізм, чесне слово.



Володимир Путін та Віктор Медведчук

Ще більший мазохізм — це понад 40% українців, які були готові віддати голоси за партію "Слуга народу", навіть коли там ще не було жодного прізвища. Тобто можна було вставити до списку мавпу, і за неї б проголосували?

В списку партії, яка має всі шанси сформувати однопартійну більшість, нині дві сотні людей, яких не об’єднує нічого, крім того, що вони стануть депутатами. Добре, якщо набереться кілька десятків, які розуміють, куди вони йдуть і що там треба робити, решта — йде займатися своїми справами, половина — взагалі випадкові люди.



З'їзд партії "Слуга народу"

І найбільше мене обурює знаєте що? Що випадкові люди, які нічим не довели, що вони вміють або бодай розуміють, що треба робити в парламенті, будуть визначати, як мені жити в моїй країні.

Більше того, щойно стали відомі мажоритарники від "Слуги народу", з’ясувалось, що серед них люди з відверто антиукраїнською позицією. А місцеві князьки, пов’язані з колишніми регіоналами і багато випадкових людей, — просто знахідка для олігархів в парламенті.

Парадоксально, але сам факт того, що вони йдуть від "Слуги народу" додає їм рейтингу, навіть попри те, що про них практично нічого не відомо, навіть декларацій їх ніхто не спитав. Люди, чи ви осліпли? Ці майбутні депутати за яких ви збираєтесь так легковажно голосувати лише тому, що вони від "Слуги народу", будуть вирішувати ваше життя сьогодні і майбутнє ваших дітей.

В коаліцію зі "Слугою народу" дуже хоче "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко, яку в парламенті нині хочуть бачити 7% українців. Навіть якщо забути про довгу і насичену історію "газової принцеси" в українській політиці, невже вас не дивує хоча б те, що два з половиною нових доброчесних облич в нинішній фракції, потрапили цього разу в непрохідну частину, поступившись місцем фігурантам розслідувань про корупцію, прогульникам засідань в парламенті і грошовим мішкам? Невже не зрозуміло, їх цікавить лише дерибан державного бюджету?



Юлія Тимошенко

Зате про бюджет, як я розумію, зовсім не збирається думати партія "Голос". Там договорились зараз до того, що називають схематозниками всіх депутатів, які були в парламенті, навіть тих небагатьох, хто останні п'ять років був партнером громадянського суспільства і разом з якими титанічними зусиллями видушували з влади рішення, що рухали нас вперед.

При цьому, називаючи їх схематозниками, там не думають про те, що в парламенті матимуть справу з реальними схематозниками, досвідченими і цинічними, впоратись з якими в них не буде шансу, коли там не буде таких же досвідчених, але проукраїнських депутатів. І коли з’ясується, що в бюджет, за який вони всі проголосують, понапхав своїх "хатєлок" Медведчук. Я не здивуюсь, якщо ми побачимо другий вихід "білої ворони" Вакарчука з парламенту, от тільки буде вже пізно.



Святослав Вакарчук

Досвідченим, але проукраїнським партнером могла би стати "Самопоміч", але за теперішніми соціологічними опитуваннями вона може взагалі не пройти в парламент. І поки нові обличчя будуть вже у Верховній Раді знайомитись з колегами по своєму ж списку і розбиратись як там все працює, там не буде нікого, хто зможе протистояти Медведчуку, в неформальний союз з якими, пророкую, увійдуть Порошенко і Тимошенко.

Фактично, в парламент може не потрапити єдина парламентська партія, яка виступила проти особливого статусу Донбасу, за що Порошенко тримав в заручниках ціле місто, але свого таки не добився.

Яка привела в парламент найбільше доброчесних депутатів. Яка провела єдині справжні праймеріз і яка стала членом найбільшої партії в Євросоюзі, куди, до речі, не прийняли Порошенка. Іншими словами, єдина парламентська партія, яка довела свою проукраїнську, продержавницьку, антикорупційну позицію, не продалась, не здалась і одночасно отримала досвід — поєднання, якого немає в жодної іншої сили, що йде на вибори.

У мене питання: хто буде протистояти досвідченому шулеру Медведчуку, який буде пиляти бюджет, приймати антиукраїнські закони і відкочувати реформи, поки "нові обличчя" будуть розбиратись, як працює парламент?

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І на що розраховують українці, які хочуть бачити в парламенті 5 колону "агентів Кремля" і не хочуть — проукраїнські сили, здатні їй протистояти? І чому після цього всі дивуються, коли в ПАРЄ повертають Росію, якщо самі ж готові повернути російські інтереси в український парламент? Ми все ще маємо шанс сформувати проукраїнський державницький антикорупційний парламент. То чому ж, шановні сусіди по країні, ви не хочете цим шансом скористатись?