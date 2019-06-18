Парламентські вибори-2019: за якими критеріями обирати депутатів

Час парламентських виборів наближається. Коли б вони не відбулись: достроково чи за планом, перед українцями стоїть завдання обрати таку Верховну Раду, яка зможе нарешті втілювати всі наші грандіозні плани з побудови нової України.

Але за якими критеріями обирати? Щоб відповісти на це питання, визначимось: чого ми хочемо від парламенту?

• Щоб правила, які він у вигляді законів приймає, були чесними, економічно і політично виваженими, справедливим, однаковими для всіх і рухали країну вперед.

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• Щоб депутати, яких ми для цього обираємо на цілих 5 років, були на своїх робочих місцях в сесійній залі, коли там голосуються закони, не кнопкодавили і не прогулювали роботу, на яку ми їх найняли.



Верховна Рада

• Щоб прізвища депутатів ми знали не через корупційні скандали, в яких вони фігурують, а через їхні закони, які роблять наше життя комфортнішим.

• Іншими словами, ми хочемо бачити і відчувати реальні результати роботи депутатів, а не безкінечний процес, в якому за імітацією бурхливої діяльності приховується власний інтерес. Але депутатів більше 400, як зрозуміти, хто працює, а хто імітує?

Такі критерії дуже круто спробував сформулювати громадський рух "Чесно". Нещодавно вони оприлюднили результати аналізу діяльності народних депутатів 8 скликання, в якому оцінили усіх 423 депутатів за 6 критеріями: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях і голосування за політичні реформи.

Рейтинг недоброчесних депутатів

На основі цього аналізу було сформовано рейтинги найбільш і найменш доброчесних народних депутатів. І результати вражаючі.

До топ-10 найменш доброчесних (насправді, очікувано) увійшли: Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солідарність"), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв ("Опозиційний блок").



Рейтинг недоброчесних кандидатів

Деякі з них точно будуть претендувати на ваші голоси на виборах. Можливо, в списках перейменованих і перефарбованих політичних сил, за відкриття яких вони не голосували і які, на жаль, залишатимуться закритими. Але вони є представниками своїх фракцій і груп, тому визначаючись з вибором, цікавтесь, як і з ким йдуть на парламентські вибори партії, які формували ці фракції і групи.

Ймовірно також, що вони претендуватимуть на ваші голоси на мажоритарних округах, де, не виключено, можуть спробувати підкупити виборців "гречкосійством".

Тому подумайте тричі, а ще краще — покажіть аналіз "Чесно" своїм батькам, бабусям, дідусям, іншим родичам — бо якщо вони проявили себе як недоброчесні в цьому скликанні парламенту, в наступному навряд чи виправляться.

Проте справжнім відкриттям аналізу "Чесно" став рейтинг найбільш доброчесних депутатів. Справа в тому, що 70% з топ-25 доброчесних депутатів прийшли до парламенту з однією партією – "Самопоміччю". Частина з них на сьогодні є позафракційними з різних причин, однак факт вражає – ця партія завела до парламенту найбільше доброчесних депутатів.

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До 25-ки кращих входить половина всієї фракції, яку сформувала "Самопоміч" після перемоги на виборах 2014 року. Всього, нагадую, є три десятки з 423 осіб у Верховній Раді. Уявляєте, яким би був парламент, якби ця партія мала би стільки депутатів, скільки, наприклад, мали БПП або "Народний фронт".

За якими критеріями оцінювати депутатів?

Із цього можна зробити кілька важливих висновків. По-перше, щодо оновлення парламенту – усі вище згадані депутати від "Самопомочі" були новими, тобто у 2014 році стали народними депутатами вперше.

► Насправді постмайданний парламент оновився більше, ніж на половину. Але "нові" не завжди означає доброчесні. Серед найбільш недоброчесних депутатів, за версією "Чесно", також є "нові", що стали депутатами вперше у Верховній Раді 8 скликання.

Тобто, очевидно, що не тільки нове обличчя визначає доброчесного народного депутата, а ті механізми, які дозволяють серед нових облич відібрати ще й нову якість. Не знаю, які саме, але якщо у "Самопомочі" вони працюють, значить, їх треба переймати, підтримувати і продовжувати.



Кандидати у депутати від "Самопомочі"

► По-друге, в цьому парламенті з’явилась нова генерація доброчесних політиків. Звісно "Чесно" зробили лише першу спробу розробити критерії для оцінки роботи народних депутатів, але ініціатива надзвичайно правильна – бо мають обов’зково бути критерії, за якими можна оцінити не тільки нардепів, але всіх державних службовців.

Нагадаю, що недоброчесність суддів за чинним законодавством взагалі є підставою для їхнього звільнення. Щось схоже обов’язково має існувати і для інших посадовців. І добре, що такий аналіз "Чесно" оприлюднили зараз — перед такими важливими парламентськими виборами.

Звісно, депутати на початку своєї каденції і протягом 5 останніх років не знали, що їхню роботу будуть так прискіпливо оцінювати. Вони просто поводили себе як вважали за потрібне.

► Але якщо оцінювати політику як професію (а депутатство, безперечно, є окремою і складною професією — звісно, якщо нею займатись, а не використовувати цей статус для інших цілей), то в Україні вже з’явилось покоління молодих доброчесних політиків.

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І що найбільш парадоксально, ці найдоброчесніші депутати і "Самопоміч", яка їх привела, може взагалі не потрапити до наступного парламенту. За словами народних депутатів-першачків у 2014-му, їм знадобилось близько року, щоби розібратись як все працює в парламенті.

А тепер уявіть, що в наступному парламенті буде не менше половини тих, хто рік тільки буде розбиратись. А в цей час досвідчений Медведчук і Ко будуть робити свої брудні справи, а в парламенті не буде нікого, хто завдяки своєму досвіду зможе йому протистояти. Нікого з проукраїнською державницькою позицією, бо Порошенко і Ко, я переконана, увійдуть з медведчуками в союз.

Наступний парламент буде полем битви і без перевірених в парламентських боях проукраїнских, державницьких, антикорупційних сил в цій битві не виграти. Тому обирайте розумно. І обов’язково ознайомтесь із грунтовим дослідженням доброчесності народних депутатів від «Чесно» — зрештою, від цього вибору залежатимуть не тільки 5 наступних років нашого з вами життя, але майбутнє та стратегічний шлях України.