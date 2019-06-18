Яким буде майбутній парламент: версія експерта

Майбутній парламент вже не буде збіговиськом привілейованого класу. Але й місцем прийняття рішень теж не стане.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валентин Гладких.

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Бажано, щоб парламент виконував функції політичного лідерства і задавав тональність, а не лише віддзеркалював настрої суспільства. Чи зможе це зробити новообрана Верховна Рада – сумнівно. Позитив у тому – в Україні Верховна Рада вже ніколи не буде боярською думою,

– переконаний Валентин Гладких.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Водночас політолог додає: на жаль, нардепи матимуть мінімальний вплив на прийняття рішень. Верховна Рада їх лише легітимізуватиме. За його словами, зараз депутатом можна зробити кого завгодно. При цьому, на думку Гладких, відповідальність за людей, які потрапляють до передвиборчого партійного списку, лежить на самій політсилі. Тому, зазначає він, праймеріз, постпраймеріз при складанні списку до певної міри працює. В партії "Слуга народу" розглядали кандидатури тисяч людей. Однак туди потрапили сумнівні особистості. Це могла бути помилка, свідоме бажання або з причини обмеження часу і інформації.

Від токсичних осіб у передвиборчих списках краще позбуватися. Що зараз і намагаються зробити деякі партії за допомогою постпраймерізу. Але така практика інституційно не оформлена в Україні. Це добра воля партій. Тому є підстави вважати, що це складова передвиборчих технологій,

– наголошує Гладких.

Політолог додає: ефективність роботи нардепів визначається партійною дисципліною. Якщо пройшов по списках партії, виконуй рішення або йди з парламенту. В свою чергу, суспільство повинно пильно стежити і контролювати нардепів. За їхніми е-деклараціями, щоб вони в лотереї не вигравали часто великі суми і не купували дорогі квартири за депутатську зарплату. А правоохоронні органи – щоб зрештою почали притягати до відповідальності депутатів за незаконне збагачення.

Що відомо про партійні передвиборчі списки? Більшість майбутніх учасників виборів до Верховної Ради презентували свої передвиборчі списки. Зокрема, партія Слуга народу оприлюднила перші сто кандидатів у депутати. Через кілька днів з політсили вийшли кілька її членів: колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, Дмитро Співак №33, Вадим Гутцайт №81 та Ірина Панченко №73. В партії заявили, що проведуть постпраймеріз, щоб вивчити всіх кандидатів. В результаті було відкликано ще кількох кандидатів. Також відкликали деяких кандидатів у партії Голос.



Які партії мають шанси пройти в парламент згідно з результатами соцопитування

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