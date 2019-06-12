Іти в Раду зі "Слугою народу" відмовився ще один політик
Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв заявив, що передумав іти на парламентські вибори у складі партії "Слуга народу". У виборчому списку політсили Гусєв був під 41 номером.
"Я вирішив, і це моє рішення – не продовжувати участь у парламентських виборах", – сказав Гусєв у коментарі виданню НВ.
Хто увійшов до передвиборчого списку партії "Слуга народу" та яка програма політсили
В останні 3 дні на Гусєва відбувалася інформаційна атака, переконує політик. На думку Гусєва, що за цим стоять ті самі люди, які атакували його в 2015 році, коли він працював у Міністерстві оборони.
Гусєв додав, що за день до з'їзду "Слуги народу" він пройшов перевірку на детекторі брехні. Результати перевірки були позитивними і їх передали президентові і керівництву його адміністрації.
Гусєв також заявив, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду зі "Слугою народу". При цьому Гусєв залишається в команді президента Володимира Зеленського і допомагатиме їй у якійсь іншій ролі.
Хто ще не йтиме на вибори в Раду зі "Слугою народу"?
- Дмитро Співак – працівник телеканалу NewsOne та 33 номер у списку партії. Вибув зі списку політсили за власним бажанням, пояснивши це тим, що його сім’ю почали цькувати через балотування Співака в Раду. Активісти звинуватили співака у зв'язках з власником телеканалу, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.
- Вадим Гутцайт – відомий український фехтувальник та 81 номер у списку "Слуги народу". Він заявив, що сам ухвалив складне рішення не йти в політику.
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Ірина Панченко – юристка, світська левиця, донька впливового бізнесмена із Кропивницького Сергія Панченка. Вона була 73 номером у списку "Слуги народу", проте 12 червня у партії заявили про виключення Панченко після проведення додаткової перевірки її кандидатури. З’ясувалося, що Панченко не відповідає критеріям політсили.
У першу п’ятірку списку партії "Слуга народу" увійшли:
- Дмитро Разумков – голова партії "Слуга народу";
- Руслан Стефанчук – доктор юридичний наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
- Ірина Вінідіктова – експертка ЗЕкоманди з реформи судової системи;
- Давід Арахамія – підприємець, волонтер;
- Галина Янченко – експертка з питань антикорупційної політики.