Іти в Раду зі "Слугою народу" відмовився ще один політик

Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв заявив, що передумав іти на парламентські вибори у складі партії "Слуга народу". У виборчому списку політсили Гусєв був під 41 номером.

"Я вирішив, і це моє рішення – не продовжувати участь у парламентських виборах", – сказав Гусєв у коментарі виданню НВ.

Хто увійшов до передвиборчого списку партії "Слуга народу" та яка програма політсили

В останні 3 дні на Гусєва відбувалася інформаційна атака, переконує політик. На думку Гусєва, що за цим стоять ті самі люди, які атакували його в 2015 році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Гусєв додав, що за день до з'їзду "Слуги народу" він пройшов перевірку на детекторі брехні. Результати перевірки були позитивними і їх передали президентові і керівництву його адміністрації.

Гусєв також заявив, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду зі "Слугою народу". При цьому Гусєв залишається в команді президента Володимира Зеленського і допомагатиме їй у якійсь іншій ролі.

Хто ще не йтиме на вибори в Раду зі "Слугою народу"?

Дмитро Співак – працівник телеканалу NewsOne та 33 номер у списку партії. Вибув зі списку політсили за власним бажанням, пояснивши це тим, що його сім’ю почали цькувати через балотування Співака в Раду. Активісти звинуватили співака у зв'язках з власником телеканалу, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

Вадим Гутцайт – відомий український фехтувальник та 81 номер у списку "Слуги народу". Він заявив, що сам ухвалив складне рішення не йти в політику. Читайте також: Чому дивує поява Олександра Ткаченка у списку партії "Слуга народу": пояснення журналістки

Ірина Панченко – юристка, світська левиця, донька впливового бізнесмена із Кропивницького Сергія Панченка. Вона була 73 номером у списку "Слуги народу", проте 12 червня у партії заявили про виключення Панченко після проведення додаткової перевірки її кандидатури. З’ясувалося, що Панченко не відповідає критеріям політсили.

У першу п’ятірку списку партії "Слуга народу" увійшли: