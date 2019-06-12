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      Іти в Раду зі "Слугою народу" відмовився ще один політик

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      Юрій Гусєв передумав балотуватися в народні депутати у списку "Слуги народу"
      Юрій Гусєв передумав балотуватися в народні депутати у списку "Слуги народу" / Thebabel.com.ua

      Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв заявив, що передумав іти на парламентські вибори у складі партії "Слуга народу". У виборчому списку політсили Гусєв був під 41 номером.

      "Я вирішив, і це моє рішення – не продовжувати участь у парламентських виборах", – сказав Гусєв у коментарі виданню НВ.

      Хто увійшов до передвиборчого списку партії "Слуга народу" та яка програма політсили

      В останні 3 дні на Гусєва відбувалася інформаційна атака, переконує політик. На думку Гусєва, що за цим стоять ті самі люди, які атакували його в 2015 році, коли він працював у Міністерстві оборони.

      Гусєв додав, що за день до з'їзду "Слуги народу" він пройшов перевірку на детекторі брехні. Результати перевірки були позитивними і їх передали президентові і керівництву його адміністрації.

      Гусєв також заявив, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду зі "Слугою народу". При цьому Гусєв залишається в команді президента Володимира Зеленського і допомагатиме їй у якійсь іншій ролі.

      Хто ще не йтиме на вибори в Раду зі "Слугою народу"?

      • Дмитро Співак – працівник телеканалу NewsOne та 33 номер у списку партії. Вибув зі списку політсили за власним бажанням, пояснивши це тим, що його сім’ю почали цькувати через балотування Співака в Раду. Активісти звинуватили співака у зв'язках з власником телеканалу, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.
      • Вадим Гутцайт – відомий український фехтувальник та 81 номер у списку "Слуги народу". Він заявив, що сам ухвалив складне рішення не йти в політику.

        Читайте також: Чому дивує поява Олександра Ткаченка у списку партії "Слуга народу": пояснення журналістки

      • Ірина Панченко – юристка, світська левиця, донька впливового бізнесмена із Кропивницького Сергія Панченка. Вона була 73 номером у списку "Слуги народу", проте 12 червня у партії заявили про виключення Панченко після проведення додаткової перевірки її кандидатури. З’ясувалося, що Панченко не відповідає критеріям політсили.

      У першу п’ятірку списку партії "Слуга народу" увійшли:

      1. Дмитро Разумков – голова партії "Слуга народу";
      2. Руслан Стефанчук – доктор юридичний наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
      3. Ірина Вінідіктова – експертка ЗЕкоманди з реформи судової системи;
      4. Давід Арахамія – підприємець, волонтер;
      5. Галина Янченко – експертка з питань антикорупційної політики.

      список партії Слуга народу парламентські вибори

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      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Слуга народу Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада
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