Зі списку "Слуги народу" вилетіла кандидатка-тусовниця Панченко: що про це відомо

Після того, як партія "Слуга народу" оголосила першу сотню свого списку кандидатів у депутати на парламентських виборах і запропонувала громадськості обговорити їх, під прицільну увагу соцмереж потрапила Ірина Панченко. Вона була 73 номером у списку "Слуги народу", проте вже 12 червня у партії заявили про її виключення. Чому так сталося і що відомо про Ірину Панченко – далі.

Хто така Ірина Панченко?

У соцмережах взялися активно обговорювати 73 номер у списку "Слуги народу" на парламентські вибори. Це – Ірина Панченко, 25-річна юристка та світська левиця, а ще, як пишуть інтернет-користувачі, – донька впливового бізнесмена із Кропивницького, Сергія Панченка. У соцмережах також вказують, що чоловік відомий у кримінальних колах, а також, що за прохідне місце доньки у парламент заплатив чималу суму – 2 мільйони доларів.

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Що ж до самої Ірини, то відомо, що вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона також веде активне світське життя та є любителькою відвертих фото топлес і в стилі ню, які ЗМІ знайшли на її сторінці в Facebook. Пізніше ці знімки були "підчищені".





Ірина Панченко публікувала у своїх соцмережах відверті фото

Окрім того, у мережу потрапило резюме Панченко. Його "Страні" передав батько Ірини, коли відмовився коментувати, як його доньку прийняли до "Слуги народу".







Що пишуть про Панченко у соцмережах

Виключення зі списку

Вже 12 червня партія "Слуга народу" повідомила, що із першої сотні їх списку кандидатів у депутати Панченко виключили.

Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73, вибула зі 100 претендентів до виборчого списку,

– мовиться у заяві.

У партії додають, що причиною стало те, що Панченко не відповідає критеріям політсили.

Додамо, що окрім Ірини Панченко із партійного списку вибув журналіст Дмитро Співак, №33, який працює на телеканалі NewsOne. Своє рішення він пояснив тим, що його сім’ю через балотування почали цькувати. Вслід за ним подався №81 Вадим Гутцайт. Це – відомий український фехтувальник. Він подякував за довіру президенту Зеленському і лідеру партії Дмитру Разумкову та розповів, що сам прийняв складне рішення не йти в політику.

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Резюме Ірини Панченко

Партія "Слуга народу" на своєму з’їзді 9 червня назвала першу сотню списку кандидатів у депутати. Ось, хто увійшов у першу десятку:

Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу"; Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії; Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи; Арахамія Давід – підприємець, волонтер; Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики; Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу"; Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії; Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства; Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1; Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю.

Чому список кандидатів від "Слуги народу" ще може змінитися?

Проте сотня ще може змінитися. "Слуга народу" оголосила постпраймеріз. Після нього анонсований ще один з’їзд політсили, він відбудеться у липні. На ньому й назвуть остаточний список кандидатів.

Що таке постпраймеріз? Це – відкрита можливість для громадськості коментувати та обговорювати кожного кандидата.