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      Зі списку "Слуги народу" вилетіла кандидатка-тусовниця Панченко: що про це відомо

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      Ірина Панченко
      Ірина Панченко / Фото з соцмереж

      Після того, як партія "Слуга народу" оголосила першу сотню свого списку кандидатів у депутати на парламентських виборах і запропонувала громадськості обговорити їх, під прицільну увагу соцмереж потрапила Ірина Панченко. Вона була 73 номером у списку "Слуги народу", проте вже 12 червня у партії заявили про її виключення. Чому так сталося і що відомо про Ірину Панченко – далі.

      Хто така Ірина Панченко?

      У соцмережах взялися активно обговорювати 73 номер у списку "Слуги народу" на парламентські вибори. Це – Ірина Панченко, 25-річна юристка та світська левиця, а ще, як пишуть інтернет-користувачі, – донька впливового бізнесмена із Кропивницького, Сергія Панченка. У соцмережах також вказують, що чоловік відомий у кримінальних колах, а також, що за прохідне місце доньки у парламент заплатив чималу суму – 2 мільйони доларів.

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      Що ж до самої Ірини, то відомо, що вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона також веде активне світське життя та є любителькою відвертих фото топлес і в стилі ню, які ЗМІ знайшли на її сторінці в Facebook. Пізніше ці знімки були "підчищені".

      Ірина Панченко
      Ірина Панченко
      Ірина Панченко публікувала у своїх соцмережах відверті фото

      Окрім того, у мережу потрапило резюме Панченко. Його "Страні" передав батько Ірини, коли відмовився коментувати, як його доньку прийняли до "Слуги народу".

      Ірина Панченко
      Ірина Панченко
      Ірина Панченко
      Що пишуть про Панченко у соцмережах

      Виключення зі списку

      Вже 12 червня партія "Слуга народу" повідомила, що із першої сотні їх списку кандидатів у депутати Панченко виключили.

      Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73, вибула зі 100 претендентів до виборчого списку,
      – мовиться у заяві.

      У партії додають, що причиною стало те, що Панченко не відповідає критеріям політсили.

      Додамо, що окрім Ірини Панченко із партійного списку вибув журналіст Дмитро Співак, №33, який працює на телеканалі NewsOne. Своє рішення він пояснив тим, що його сім’ю через балотування почали цькувати. Вслід за ним подався №81 Вадим Гутцайт. Це – відомий український фехтувальник. Він подякував за довіру президенту Зеленському і лідеру партії Дмитру Разумкову та розповів, що сам прийняв складне рішення не йти в політику.

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      Ірина Панченко
      Резюме Ірини Панченко

      Партія "Слуга народу" на своєму з’їзді 9 червня назвала першу сотню списку кандидатів у депутати. Ось, хто увійшов у першу десятку:

      1. Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу";
      2. Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
      3. Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи;
      4. Арахамія Давід – підприємець, волонтер;
      5. Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики;
      6. Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу";
      7. Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії;
      8. Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства;
      9. Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1;
      10. Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю.

      Чому список кандидатів від "Слуги народу" ще може змінитися?

      Проте сотня ще може змінитися. "Слуга народу" оголосила постпраймеріз. Після нього анонсований ще один з’їзд політсили, він відбудеться у липні. На ньому й назвуть остаточний список кандидатів.

      Що таке постпраймеріз? Це – відкрита можливість для громадськості коментувати та обговорювати кожного кандидата.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019
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