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      Парламентські вибори-2019: новий рейтинг партій, які проходять в Раду

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      Рейтинг партій на парламентські вибори-2019
      Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / Ілюстративне фото

      Парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року, а рейтинги партій продовжують то підніматись, то спадати. За даними компанії Kantar, свої позиції значно покращили "Об’єднання "Самопоміч", "Громадянська позиція" та "Національний корпус".

      Для того, аби потрапити у Верховну Раду дев'ятого скликання, політична партія має набрати не менше 5% голосів виборців. Дослідження аналітичної компанії демонструє, що наразі таких партій чотири.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Kantar Україна проводив онлайн-дослідження громадської думки щодо підтримки партій на виборах у Раду з 30 травня по 7 червня. Дослідники опитали 600 респондентів у вiцi вiд 18 до 55 poків, крім жителів окупованого Донбасу і Криму, пише "Демократична сокира" у Facebook.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Які шанси у партій потрапити у Верховну Раду: дані Kantar

      • "Слуга народу" 44,5% голосів виборців;
      • Блок Петра Порошенка "Солідарність" 10,1%;
      • "Голос" 6,3%;
      • "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5,0%;
      • "Опозиційна платформа – "За Життя" - 4,0%;
      • "Сила і Честь" – 3,7%;
      • "Об’єднання "Самопоміч" – 3,2% ;
      • "Громадянська позиція" – 3,0%;
      • Радикальна партія Олега Ляшка – 1,9%;
      • "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 1,7%;
      • "Опозиційний блок" – 0,8%;
      • "Демократична сокира" – 0,8%;
      • "Народний фронт" – 0,8%;
      • "Національний корпус" – 0,6%;
      • "ДемАльянс" – 0,5%;
      • "Правий сектор" – 0,3%;
      • "Основа" – 0,1%.


      Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Фейбук "Демократичної сокири"

      Якщо порівнювати рейтинг Kantar з опитуванням КМІС то видно, що партії "Громадянська позиція", "Об’єднання "Самопоміч" та "Національний корпус" готові підтримати значно більше українських виборців.

      Так, "Самопоміч" Андрія Садового піднялася у рейтингу на 2,6%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка на 1,2%, а "Національний корпус" на 0,2%.

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      ЦВК станом на 11 червня вже зареєструвала 118 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Самовисуванцями балотуються 111 осіб, ще 7 на парламентські вибори висунуті політичними партіями.

      дати парламентських виборів
      Основні дати парламентських виборів-2019

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Самопоміч Слуга народу ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка Партія Голос Рейтинги Громадянська позиція
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