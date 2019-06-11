Парламентські вибори-2019: новий рейтинг партій, які проходять в Раду

Парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року, а рейтинги партій продовжують то підніматись, то спадати. За даними компанії Kantar, свої позиції значно покращили "Об’єднання "Самопоміч", "Громадянська позиція" та "Національний корпус".

Для того, аби потрапити у Верховну Раду дев'ятого скликання, політична партія має набрати не менше 5% голосів виборців. Дослідження аналітичної компанії демонструє, що наразі таких партій чотири.

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Kantar Україна проводив онлайн-дослідження громадської думки щодо підтримки партій на виборах у Раду з 30 травня по 7 червня. Дослідники опитали 600 респондентів у вiцi вiд 18 до 55 poків, крім жителів окупованого Донбасу і Криму, пише "Демократична сокира" у Facebook.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Які шанси у партій потрапити у Верховну Раду: дані Kantar

"Слуга народу" – 44,5% голосів виборців;

44,5% голосів виборців; Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 10,1%;

10,1%; "Голос" – 6,3%;

6,3%; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 5,0%;

5,0%; "Опозиційна платформа – "За Життя" - 4,0%;

"Сила і Честь" – 3,7%;

"Об’єднання "Самопоміч" – 3,2% ;

"Громадянська позиція" – 3,0%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 1,9%;

"Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 1,7%;

"Опозиційний блок" – 0,8%;

"Демократична сокира" – 0,8%;

"Народний фронт" – 0,8%;

"Національний корпус" – 0,6%;

"ДемАльянс" – 0,5%;

"Правий сектор" – 0,3%;

"Основа" – 0,1%.



Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Фейбук "Демократичної сокири"

Якщо порівнювати рейтинг Kantar з опитуванням КМІС то видно, що партії "Громадянська позиція", "Об’єднання "Самопоміч" та "Національний корпус" готові підтримати значно більше українських виборців.

Так, "Самопоміч" Андрія Садового піднялася у рейтингу на 2,6%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка на 1,2%, а "Національний корпус" на 0,2%.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



ЦВК станом на 11 червня вже зареєструвала 118 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Самовисуванцями балотуються 111 осіб, ще 7 на парламентські вибори висунуті політичними партіями.





Основні дати парламентських виборів-2019