Кандидат у депутати від "Слуги народу", який працює на NewsOne, відмовився йти у парламент

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Дмитро Співак заявив, що не буде балотуватись до Верховної Ради через цькування його та його сім'ї. А все через те, що він – працівник телеканалу NewsOne і робив неоднозначні політичні заяви.

Про своє рішення Дмитро Співак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення – я не йду в парламент!", – заявив він.

Причини такого рішення Співака:

За його словами, після того, як на з'їзді партії "Слуга народу" його оголосили під номером 33, в соціальних мережах розгорнулася проти нього і його сім'ї ціла кампанія з дискредитації.

По-друге, я розумію, що моя публічна позиція, яку я відстоюю вже кілька років з телеекранів, дуже багатьом не подобається. Але я не буду її міняти на догоду нинішній кон'юнктурі. Та й заради горезвісного мандата – теж. А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики Президенту Зеленському та його партії,

– зазначив Співак.

Також він наголосив, що його журналістська і телевізійна діяльність дає великі можливості впливати на формування громадської думки і приносити користь країні, розкриваючи корупційні нариви і контролюючи владу і її рішення.

Хто увійшов у першу десятку списку партії "Слуга народу"? Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу"; Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії; Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи; Арахамія Давід – підприємець, волонтер; Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики; Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу"; Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії; Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства; Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1; Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю;



Перша п'ятірка "Слуги народу"

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



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