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      Кандидат у депутати від "Слуги народу", який працює на NewsOne, відмовився йти у парламент

      1079 Читать новость на русском
      Кандидат у депутати від "Слуги народу" Дмитро Співак
      Кандидат у депутати від "Слуги народу" Дмитро Співак / Гордон

      Кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Дмитро Співак заявив, що не буде балотуватись до Верховної Ради через цькування його та його сім'ї. А все через те, що він – працівник телеканалу NewsOne і робив неоднозначні політичні заяви.

      Про своє рішення Дмитро Співак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      "Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення – я не йду в парламент!", – заявив він.

      Причини такого рішення Співака:

      За його словами, після того, як на з'їзді партії "Слуга народу" його оголосили під номером 33, в соціальних мережах розгорнулася проти нього і його сім'ї ціла кампанія з дискредитації. 

      По-друге, я розумію, що моя публічна позиція, яку я відстоюю вже кілька років з телеекранів, дуже багатьом не подобається. Але я не буду її міняти на догоду нинішній кон'юнктурі. Та й заради горезвісного мандата – теж. А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики Президенту Зеленському та його партії,
      – зазначив Співак.

      Також він наголосив, що його журналістська і телевізійна діяльність дає великі можливості впливати на формування громадської думки і приносити користь країні, розкриваючи корупційні нариви і контролюючи владу і її рішення.

      Хто увійшов у першу десятку списку партії "Слуга народу"?

      1. Разумков Дмитро – голова партії "Слуга народу";
      2. Стефанчук Руслан – доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії;
      3. Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи;
      4. Арахамія Давід – підприємець, волонтер;
      5. Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики;
      6. Федоров Михайло – керівник діджитал напрямку партії "Слуга народу";
      7. Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії;
      8. Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства;
      9. Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1;
      10. Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю;

      слуга народу
      Перша п'ятірка "Слуги народу"

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Зазначимо, що Конституційний суд ще не сказав своє останнє слово щодо конституційності указу президента про розпуск Ради та проведення дочасних виборів, вірогідність яких – 50% на 50%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Медіа Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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