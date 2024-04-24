За його словами, так Польща допоможе у війні проти Росії. Таку заяву польський міністр зробив після того, як Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.
Дивіться також Є кілька винятків: хто з українських чоловіків все ж зможе отримати паспорт за кордоном
Поляки обурені
Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських чоловіків, які підлягають військовій службі, "виконати свій громадянський обов'язок".
Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні,
– сказав він.
Як зазначив глава Міноборони Польщі, його не дивує те, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які "роз’їхалися по світу". Однак польський додав, що форма подібної "допомоги" здебільшого залежить від української сторони.
"Я не здивований, що міністр закордонних справ України прийняв таке рішення. Українська влада робить усе, щоб забезпечити потреби на фронті новими солдатами, адже вони величезні", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.
Що відомо про резонансне рішення МЗС України
- МЗС випустило розпорядження, за яким громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство "Документ" – у зв'язку з "технічними причинами".
- Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України пріоритет – захист країни від знищення.
- У МЗС наголосили, що тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Проте всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.