По его словам, так Польша поможет в войне против России. Такое заявление польский министр сделал после того, как Министерство иностранных дел Украины временно ограничило консульские услуги для мужчин призывного возраста.

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Поляки возмущены

Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что ранее Польша неоднократно предлагала помочь украинской власти, отправив украинских мужчин, которые подлежат военной службе, "выполнить свой гражданский долг".

Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине,

– сказал он.

Как отметил глава Минобороны Польши, его не удивляет то, что украинцы, которые находятся на фронте, имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, которые "разъехались по миру". Однако польский добавил, что форма подобной "помощи" по большей части зависит от украинской стороны.

"Я не удивлен, что министр иностранных дел Украины принял такое решение. Украинская власть делает все, чтобы обеспечить потребности на фронте новыми солдатами, ведь они огромны", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Что известно о резонансном решении МИД Украины