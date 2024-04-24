Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее постановление во вторник, 23 апреля. В общем следует выделить 8 групп мужчин, которые могут обращаться в консульства за документами.

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Кому все-таки будут выдавать паспорта за рубежом

Отметим, что речь идет о получении и зарубежных, и обычных украинских паспортов.

Итак, согласно тексту постановления, документы будут выдавать:

людям с инвалидностью, которые имеют документы, подтверждающие этот статус;

гражданам, что выехали как люди, которые сопровождают свою жену с инвалидностью, или родителей своих, или родителей жены с инвалидностью 1 или 2 группы.

лицам, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью 1 или 2 группы.

родителям, усыновителям или опекунам детей с инвалидностью до 18 лет.

родителям совершеннолетних лиц, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы;

дедушкам, братьям, отчимам детей с инвалидностью;

опекунам людей с инвалидностью в составе родственников 1 порядка.

гражданам, которые имеют детей с заболеваниями, требующих медицинского вмешательства за рубежом.

Более широкий контекст: изменение в работе консульств

Украинские консульства приостановили предоставление консульских услуг для граждан призывного возраста, о чем 23 марта сообщили сначала СМИ, а затем официальные источники. Это касается, в частности, консульства в Польше, которое указало на остановку приема мужчин от 18 до 60 лет, ожидая указаний от МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вскоре будут предоставлены уточненные разъяснения относительно получения консульских услуг. Он также отметил приоритет защиты прав украинцев за рубежом, но одновременно добавил: в условиях войны основным остается защита Родины.

Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война,

– заявил Кулеба.

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"Паспортный сервис" информировал о приостановлении выдачи готовых документов по техническим причинам, но подача заявлений на оформление паспортов не прекращалась. Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, поскольку они не требуют биометрической верификации.