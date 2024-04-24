Министр иностранных дел, комментируя недавнее распоряжение МИД, объяснил, что во время войны украинские бойцы в окопах чрезвычайно устают.
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Шаг ради справедливости
По его словам, пока непонятно, сколько украинских мужчин вернется. В то же время министр считает недопустимым, чтобы те, кто находятся за пределами страны, "сидели в ресторанах", пока другие погибали.
Они (военные, – 24 Канал) не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне,
– сказал Дмитрий Кулеба в интервью.
Уже вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации – 18 мая.
Что известно о резонансном решении МИД
- МИД выпустило распоряжение, согласно которому граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги. Также о приостановлении выдачи готовых документов в зарубежных подразделениях сообщило и государственное предприятие "Документ" – в связи с "техническими причинами".
- В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины приоритет – защита страны от уничтожения.
- В МИД отметили, что временно не будут приниматься только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления его в силу. Однако все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.