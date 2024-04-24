Министр иностранных дел, комментируя недавнее распоряжение МИД, объяснил, что во время войны украинские бойцы в окопах чрезвычайно устают.

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Шаг ради справедливости

По его словам, пока непонятно, сколько украинских мужчин вернется. В то же время министр считает недопустимым, чтобы те, кто находятся за пределами страны, "сидели в ресторанах", пока другие погибали.

Они (военные, – 24 Канал) не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне,

– сказал Дмитрий Кулеба в интервью.

Обратите внимание! Временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом.

Уже вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации – 18 мая.

Что известно о резонансном решении МИД