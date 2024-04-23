Законопроєкт не лише вдосконалить початкову загальновійськову підготовку, а й актуалізує її, адже зараз вона доволі суперечлива. Про це заявив ініціатор законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

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Які зміни очікуються в системі загальновійськової підготовки

Грищук пояснив, що наразі є два види військового вишколу: допризовний та початковий. Вони суперечать одне одному, тож їх планують оновити й усунути суперечливі моменти.

Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовки: допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. У зв’язку з цим пропонуємо усунути колізію,

– пояснив Грищук.

Він підкреслив, що актуальність та цінність знань, навичок і світобачення, які можуть бути отримані через навчальний предмет "Захист України", надзвичайно важливі.

Зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета "Захист України" та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет,

– сказав Роман Грищук.

Парламентар додав, що наразі Міносвіти працює над оновленням змісту цього предмету.

Зазначимо, що Парламентський комітет з питань молоді й спорту рекомендував Верховній Раді погодити за основу законопроєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

У ньому також пропонується запровадити базову військову підготовку у вишах України з 2025 року.