Відповідну норму містить проєкт закону щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Його зареєстрували у парламенті.

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Чому учні проходитимуть загальновійськову підготовку

Цей проєкт закону має на меті внормувати чинні закони України щодо визначення поняття системи підготовки, яку здійснюють шляхом вивчення навчального предмета "Захист України".

Початкову загальновійськову підготовку школярів передбачили для формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з обов'язком щодо збройного захисту України.

Якщо законопроєкт ухвалять нардепи, він має сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву.

Парламентський комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді погодити за основу законопроєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

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