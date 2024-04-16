Відповідну норму містить закон щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Базову загальновійськову підготовку включать у навчальні плани вишів усіх форм власності як окрему навчальну дисципліну.

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Студенти проходитимуть військову підготовку

Підготовку проводитимуть для того, аби чоловіки-студенти здобули військово-облікову спеціальність, навички й уміння, необхідні для виконання конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини.

Для проведення базової загальновійськової підготовки можуть залучати громадські організації та об'єднання, включаючи й громадські об'єднання ветеранів війни.

Студенти-жінки зможуть проходити базову загальновійськову підготовку добровільно.

Від проходження базової підготовки у вишах усіх форм власності будуть звільнені студенти, яких за станом здоров'я визнають непридатними до військової служби.

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Військова підготовка у вишах: що відомо