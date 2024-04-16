Соответствующую норму содержит закон по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Базовую общевойсковую подготовку включат в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельную учебную дисциплину.

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Студенты будут проходить военную подготовку

Подготовку будут проводить для того, чтобы мужчины-студенты получили военно-учетную специальность, навыки и умения, необходимые для выполнения конституционного долга по защите Родины.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки могут привлекать общественные организации и объединения, включая и общественные объединения ветеранов войны.

Студенты-женщины смогут проходить базовую общевойсковую подготовку добровольно.

От прохождения базовой подготовки в вузах всех форм собственности будут освобождены студенты, которых по состоянию здоровья признают непригодными к военной службе.

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Военная подготовка в вузах: что известно