Соответствующую норму содержит закон по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Базовую общевойсковую подготовку включат в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельную учебную дисциплину.
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Студенты будут проходить военную подготовку
Подготовку будут проводить для того, чтобы мужчины-студенты получили военно-учетную специальность, навыки и умения, необходимые для выполнения конституционного долга по защите Родины.
Для проведения базовой общевойсковой подготовки могут привлекать общественные организации и объединения, включая и общественные объединения ветеранов войны.
Студенты-женщины смогут проходить базовую общевойсковую подготовку добровольно.
От прохождения базовой подготовки в вузах всех форм собственности будут освобождены студенты, которых по состоянию здоровья признают непригодными к военной службе.
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Военная подготовка в вузах: что известно
- Ранее в Минобразования заявили о намерениях ввести в вузах пилотные военные кафедры.
- Изменения должны были стартовать уже с сентября 2024 года.
- Эти кафедры будут отвечать за базовую военную подготовку всех ребят. А также – желающих девушек.
- Так, специальность можно будет получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и тому подобное.