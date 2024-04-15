Но студенты частных вузов назвали такое решение дискриминационным. Министерство образования и науки Украины в ответе на запрос СМИ объяснило, что это обусловлено нормами Порядка реализации права на академическую мобильность, предусмотренными постановлением правительства №579.

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Все ли студенты-мужчины могут выезжать за границу

Так, образовательные учреждения, которые участвуют в программах академической мобильности, получают финансирование на расходы из государственного или местного бюджетов.

Изменения, внесены в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, в соответствии с законодательством, государственные и коммунальные высшие учебные заведения смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами,
– объяснили в МОН.

И уточнили, что речь идет об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и переводе.

В ведомстве также отметили, что в Украине до сих пор функционируют частные высшие учебные заведения, которым приостановили лицензии.

Если бы изменение в постановление касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации,
– объяснили в министерстве.

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Кто из студентов-мужчин сможет поехать учиться за границу

  • Часть студентов-мужчин теперь сможет поехать за границу на обучение или стажировку.
  • Соответствующее решение 2 апреля согласовало правительство Украины.
  • Для университетов такое решение станет еще и способом укрепить партнерство с иностранными заведениями.
  • Поэтому теперь позволят ребятам-студентам становиться участниками программ академической мобильности – сроком на один семестр.
  • Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).