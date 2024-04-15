Натомість студенти приватних вишів назвали таке рішення дискримінаційним. Міністерство освіти та науки України у відповіді на запит ЗМІ пояснило, що це зумовлено нормами Порядку реалізації права на академічну мобільність, передбаченими постановою уряду №579.
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Чи всі студенти-чоловіки можуть виїжджати за кордон
Так, освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування на витрати із державного чи місцевого бюджетів.
Зміни, внесені до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами,
– пояснили у МОН.
І уточнили, що йдеться про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та переклад.
У відомстві також наголосили, що в Україні досі функціонують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії.
Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації,
– пояснили у міністерстві.
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Хто зі студентів-чоловіків зможе поїхати вчитися за кордон
- Частина студентів-чоловіків тепер зможе поїхати за кордон на навчання чи стажування.
- Відповідне рішення 2 квітня погодив уряд України.
- Для університетів таке рішення стане ще і способом зміцнити партнерство з іноземними закладами.
- Тож тепер дозволять хлопцям-студентам ставати учасниками програм академічної мобільності – строком на один семестр.
- Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).