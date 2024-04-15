Об этом свидетельствуют результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение по государственному или региональному заказу, который представило Министерство образования и науки.

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Выпускники бакалавриата учатся или работают

Показатель бакалавров, которые продолжили обучение для получения второй степени высшего образования, составляет почти 72%. Это превышает европейские аналоги.

Авторы отчета при этом считают, что это свидетельствует о недостаточной готовности бакалавров к выходу на рынок труда. Соответственно – о недостаточном предложении привлекательных для молодых специалистов рабочих мест.

Также почти 63% студентов, которые закончили колледж и получили диплом младшего специалиста, сразу продолжают получать следующий уровень высшего образования.

В МОН при этом отмечают, что это демонстрирует недостаточную подготовленность и мотивированность к профессиональной практической деятельности значительного количества этих выпускников.

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Отметим, что выпускники, по которым проводили мониторинг, являются гражданами Украины, которые завершили обучение по государственному или региональному заказу и получили диплом о высшем или профессиональном предвысшем образовании в промежутке от 1 ноября 2018 до 30 октября 2019 года.

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