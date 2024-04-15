Об этом свидетельствуют результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение по государственному или региональному заказу, который представило Министерство образования и науки.
Смотрите также Школы Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Николаева должны перейти на очное обучение, – МОН
Выпускники бакалавриата учатся или работают
Показатель бакалавров, которые продолжили обучение для получения второй степени высшего образования, составляет почти 72%. Это превышает европейские аналоги.
Авторы отчета при этом считают, что это свидетельствует о недостаточной готовности бакалавров к выходу на рынок труда. Соответственно – о недостаточном предложении привлекательных для молодых специалистов рабочих мест.
Также почти 63% студентов, которые закончили колледж и получили диплом младшего специалиста, сразу продолжают получать следующий уровень высшего образования.
В МОН при этом отмечают, что это демонстрирует недостаточную подготовленность и мотивированность к профессиональной практической деятельности значительного количества этих выпускников.
Отметим, что выпускники, по которым проводили мониторинг, являются гражданами Украины, которые завершили обучение по государственному или региональному заказу и получили диплом о высшем или профессиональном предвысшем образовании в промежутке от 1 ноября 2018 до 30 октября 2019 года.
Смотрите также Количество студентов будет влиять на финансирование университета
Сколько человек будет сдавать НМТ в 2024 году
- Недавно глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что более 270 тысяч человек получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года.
- Проходить тестирование в Украине планируют более 265 тысяч человек, а за рубежом – более 21 тысяч человек.
- в 2024 году временные экзаменационные центры за пределами Украины создадут в 57 городах 32 стран.