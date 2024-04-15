В министерстве образования и науки Украины отмечают, что приоритетом на сегодня является очное обучение. Учебным заведениям следует возвращать этот формат там, где позволяет ситуация с безопасностью.
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Так, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона заявил, что школы Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра и Николаева должны переходить на очное обучение. В противном случае, по его мнению, ученики будут выезжать из этих городов вместе с родителями.