Так, заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону заявив, що школи Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва мають переходити на очне навчання. У протилежному разі, на його думку, учні виїжджатимуть із цих міст разом з батьками.

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У МОН радять школам переходити на очне навчання