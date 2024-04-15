Заступник міністра освіти України закликав школи п'яти міст переходити на очне навчання.
Посадовець вважає, що діти потребують більше соціалізації та особистого спілкування після онлайн-навчання через ковід та конфлікт з Росією.
Де учні мають вчитися офлайн / Depositphotos
У міністерстві освіти і науки України наголошують, що пріоритетом на сьогодні є очне навчання. Закладам освіти варто повертати цей формат там, де дозволяє безпекова ситуація.
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Так, заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону заявив, що школи Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра і Миколаєва мають переходити на очне навчання. У протилежному разі, на його думку, учні виїжджатимуть із цих міст разом з батьками.